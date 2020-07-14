Razer'ın Yeni Mini Oyuncu Klavyesi: Huntsman Mini

Oyuncu donanımları konusunda akla ilk gelen şirketlerden bir tanesi olan Razer, mini oyuncu klavyesi tasarladı. Şirketin Huntsman Mini adını verdiği bu yeni klavye, normal klavyelerin sadece %60'ı kadar.

Oyun sektörü ve oyunculuk, altın çağlarını yaşıyor. Tabii oyuncular için aksesuarlar ve donanımlar üreten şirketler de bu pastan payını alıyor. Bazı şirketler ise tasarladığı deneysel ürünler ve donanımlarla kullanıcıların dikkatini çekmeye çalışıyor.

Oyuncu donanımları konusunda akla ilk gelen şirketlerden bir tanesi olan Razer da Huntsman Mini adını verdiği yeni ve "küçük" bir oyuncu klavyesi tasarladı. Şirketin yeni oyuncu klavyesi, normal bir klavyenin sadece %60'ı kadarını oluşturuyor. Yani Huntsman Mini'de numaralar, ok tuşları, fonksiyon tuşları yer almıyor. Sadece 'alfanumerik' yazma alanı yer alıyor.

Razer Huntsman Mini

Huntsman Mini, tam boyutlu Huntsman klavyeyle benzer bir yapıyı ve donanımı kullanıyor. Tasarımda dikkat çeken diğer noktalar; çıkarılabilir şeritlenmiş USB-C kablosu, yüksek kalitede PBT plastik tuş başlıkları ve alüminyum gövde.

Ufak klavyede yer alan bu özellikler, Poker 3 ve WhiteFox gibi mekanik hayran favorisi tasarımlarla rekabet edebilir hale getiriyor. Tabii bu mini klavyede Razer'dan bekleyeceğiniz tüm yazılım özellikleri de yer alıyor. Bunun içerisinde RGB (Kırmızı, Yeşil, Mavi) renklendirmeden, tuş programlamaya kadar birçok şey dâhil. Ayrıca faaliyetteki programlamayı tutmak için dâhili bir bellek de yer alıyor.

%60 oranlık şekil faktörünün oyuncular arasında popüler olduğunu söylemek pek mümkün değil. Ancak bu konuda farklı şirketlerin de girişimleri bulunuyor. Oyuncu dizüstü bilgisayarlarının ve oyun yayın servislerinin de yaygınlaşmasıyla birlikte bu tür klavyeler oyuncular tarafından bir şansı hak edebilir.

Asıl merak edilen nokta olan fiyat tarafına bakıldığında klavyenin "clicky switch" sürümü 120 dolar, "linear switch" sürümü ise 130 dolar gibi bir fiyat etiketine sahip.