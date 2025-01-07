Razer, CES 2025'te ısıtma ve soğutma özellikli oyun koltuğunu tanıttı. Uzun oyun seanslarında konforu artırmayı hedefliyor.

Razer, CES 2025 etkinliğinde ilginç bir konsept oyun koltuğunu tanıttı. Project Arielle adı verilen bu yeni model, hem ısıtma hem de soğutma özellikleriyle dikkat çekiyor.

Razer, CES 2025'te oyun tutkunlarının ilgisini çekecek yeni bir konsept ürün tanıttı. Project Arielle, şirketin önceki Fujin Pro modelinin üzerine eklenen ısıtma ve soğutma özellikleriyle dikkatleri üzerine topluyor.

Hem ısıtacak hem soğutacak

Henüz konsept aşamasında olan bu koltuk, sıcaklık dengesini sağlayarak oyunculara daha rahat bir deneyim sunmayı hedefliyor. Project Arielle 86°F (yaklaşık 30°C) sıcaklığa kadar ısınabilen kendi kendini ayarlayan bir ısıtıcıya sahip. Uzun süren oyun seanslarında oyuncuların terlemesini önlemek için pervanesiz bir fan sistemi de bulunuyor. Bu fan soğuk havayı mesh (örgü) sırt kısmına yönlendirerek konforlu bir oyun ortamı sağlıyor olacak. Koltuğun tüm bu özellikleri kullanıcıların kolayca kontrol edebilmesi için dokunmatik bir panel üzerinden yönetilebiliyor olacak.

Şu an için Project Arielle'in ne zaman satışa çıkarılacağına dair kesin bir bilgi bulunmuyor. Ancak Fujin Pro'nun fiyatı göz önünde bulundurulduğunda bu konsept koltuğun da yüksek fiyatlı olacağı tahmin ediliyor.