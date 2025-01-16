realme, merakla beklenen 14 Pro 5G serisinin global versiyonlarını tanıttı. Bu cihazlar, sıcaklığa göre renk değiştirmeleri dahil birçok dikkat çeken özellikle geliyor.

realme, bugün gerçekleştirdiği bir etkinlikle çok beklenen 14 Pro serisinin global versiyonlarını tanıttı. Cihazlar, realme 14 Pro ve realme 14 Pro+ olarak geliyor. Pro+ model, aslında geçen hafta duyurulmuştu ancak şimdi dünya çapında sunulacak versiyonu gösterildi ve yanına standart Pro eklendi.

realme 14 Pro 5G serisi, uygun fiyata üst seviye özellikler sunmalarıyla orta üst segment arasında cihazlar olarak karşımıza çıkıyor. Amiral gemisi katili olarak nitelendirebiliriz. Ayrıca sıcaklığına göre renk değiştirmeleri de dikkat çeken kısımlarından.

realme 14 Pro ve Pro+ neler sunuyor?

Telefonların ikisi de benzer tasarımlarla geliyorlar. Aralarındaki farklardan biri düz Pro modelde telefoto kamera olmaması. Arkalarında yuvarlak ada içine yerleştirilmiş kamera kurulumu var. Önde ise ince çerçeveli delikli ekran tercih edilmiş. Cihazların, sıcaklığa göre renk değişebilen ilk telefonlar olduğunu da belirtelim. Öyle ki 16 derecenin altına düştüğünde rengi beyazdan maviye dönüşebiliyor.

*realme 14 Pro

Pro modelde 6,74 inçlik, Plus’ta ise 6,83 inçlik kavisli OLED ekranlar var. Her ikisinde de 1,5K çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunuluyor. Ayrıca Pro+ modelde 1500 nit maksimum parlaklık sunulurken Pro’da bu miktar 4500 nite kadar çıkıyor. Parmak izi sensörleri ekranın içine yerleştirilmiş.

Aralarındaki en büyük farklardan biri işlemcileri. Öyle ki Pro+ model, Snapdragon 7s Gen 3 yonga setinden güç alırken Pro model MediaTek’in Dimensity 7300 çipini kullanıyor. Öyle ahım şahım olmasa da gayet yeterli performans sunacaklarını söyleyebiliriz. Pro modelde 8 GB RAM, Plus’ta ise 8/12 GB RAM var. Depolama ise 256 GB’a kadar çıkıyor.

*realme 14 Pro+

Kamera tarafına geldiğimizde Pro+’ın 50 MP ana, 50 MP telefoto ve 8 MP ultra geniş sensör ile önde olduğunu görüyoruz. Diğerinde ise 50 MP’lik ana ve 8 MP’lik ultra geniş kamera mevcut. Her ikisinde de deliğe yerleştirilmiş 32 MP’lik selfie kamerası bulunuyor.

Telefonlar, Android 15 tabanlı realme UI 6.0 ile kutudan çıkacaklar. Bataryaları ise 6000 mAh. Pro+ modelde 80W hızlı şarj sunulurken Pro modelde 66W sunuluyor.

realme 14 Pro teknik özellikleri

Ekran 6,74 inç, 120 Hz, 1272 x 2800, AMOLED İşlemci Dimensity 7300 RAM 8 GB Depolama 128/256 GB Arka kamera 50 MP, 50 MP, 8 MP Ön kamera 32 MP Batarya 6000 mAh (66W) İşletim sistemi realm UI 6.0 (Android 15)

realme 14 Pro fiyatı

8 GB + 128 GB 289 dolar 8 GB + 256 GB 312 dolar

realme 14 Pro+ teknik özellikleri

Ekran 6,83 inç, 120 Hz, 1272 x 2800, AMOLED İşlemci Snapdragon 7s Gen 3 RAM 8/12 GB Depolama 128/256 GB Arka kamera 50 MP, 8 MP Ön kamera 32 MP Batarya 6000 mAh (80W) İşletim sistemi realm UI 6.0 (Android 15)

realme 14 Pro+ fiyatı