Realme C11 Tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Akıllı telefon üreticisi Realme, bugün giriş seviyesi yeni bir akıllı telefonunu tanıttı. MediaTek Helio G35 işlemciyle gelen Realme C11, yüksek ekran/gövde oranıyla dikkat çekiyor.

Çinli akıllı telefon üreticisi Realme, bugün yeni bir giriş seviyesi akıllı telefon duyurdu. Realme C11 ismiyle karşımıza çıkan Realme’nin yeni akıllı telefonu, giriş seviyesi için yeterli görülebilecek teknik özelliklerinin yanında dikkat çekici bir tasarıma sahip.

Polikarbonat gövdeli Realme C11, 164.4 x 75.9 x 9.1 mm boyutları ve 196 gram ağırlığıyla karşımıza çıkıyor. Realme C11, damla çentikli 6.5 inç, 720 x 1560 piksel çözünürlüklü IPS LCD ekrana sahip durumda. Realme’den yapılan açıklamaya göre C11, yüzde 88.7’lik ekran/gövde oranı sunuyor.

Realme C11 tasarımı

Realme C11, Mediatek Helio G35 işlemciyle beraber 2GB RAM’den gücünü alıyor. 32GB dahili depolama alanına sahip Realme’nin yeni akıllı telefonu ek depolama alanı için bir microSD kart yuvasına da sahip.

C11’in kamera tasarıma baktığımızda telefonun ekranının ortasına bulunan damla çentiğe yerleştirilmiş f/2.4 diyafram açıklığına sahip 5 megapiksel bir ön kamera bulunuyor. Telefonun arka tarafından ise f/2.4 diyafram açıklığına sahip 13 megapiksel ana kameraya 2 megapiksel derinlik sensörü eşlik ediyor. Arka kameralar ve LED flaş kare bir tasarımla C11’in sol üst köşesine yerleştirilmiş. Realme C11, 5.000mAh kapasiteli bir bataryaya sahip ve Android 10 tabanlı Realme UI arayüzüyle kutusundan çıkacak.

Realme C11 özellikleri

Ekran: 6.5 inç büyüklüğünde, 720 x 1560 piksel çözünürlüğünde IPS LCD ekran

6.5 inç büyüklüğünde, 720 x 1560 piksel çözünürlüğünde IPS LCD ekran İşlemci: MediaTek Helio G35

MediaTek Helio G35 Ram: 2GB RAM

2GB RAM Depolama: 32GB dahili depolama, microSD kart yuvasıyla harici depolama

32GB dahili depolama, microSD kart yuvasıyla harici depolama Ön Kamera: 5 MP ön kamera

5 MP ön kamera Arka Kamera: 13 MP ana kamera, 2MP derinlik sensörü

13 MP ana kamera, 2MP derinlik sensörü Batarya: 5.000mAh kapasiteli batarya

5.000mAh kapasiteli batarya Bağlantı: çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.0, GPS, microUSB bağlantı noktası, 3.5mm kulaklık girişi

çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.0, GPS, microUSB bağlantı noktası, 3.5mm kulaklık girişi İşletim Sistemi: Android 10 tabanlı RealmeUI

Android 10 tabanlı RealmeUI Boyutlar: 164.4 x 75.9 x 9.1 mm

164.4 x 75.9 x 9.1 mm Ağırlık: 196 gram

Realme C11 fiyatı

Realme’nin yeni giriş seviyesi akıllı telefonu Realme C11, 100 dolar (yaklaşık 685 lira) fiyatla satışa sunulacak. Cihazın Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ise şu an için bilinmiyor.