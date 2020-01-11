'Realme C3s' Cihazının Yolda Olduğunu Gösteren Sertifika

Realme, 'Realme C2s' adlı akıllı telefonunu duyurmasının üstünden günler geçtikten sonra yeni bir model için sertifika aldı bile. Çinli akıllı telefon üreticisinin yakın zamanda kullanıcılara tanıtacağı yeni ürünlerin çok ses getireceği söylenebilir.

Geçtiğimiz günlerde Realme’nin 'Realme C2s’ adlı yeni akıllı telefonunun Taylan’da tanıtıldığına dair bir haber yapmıştık. Realme C3s için alınan yeni bir sertifika, şirketin bir üst model üzerinde çalışmalara hız kesmeden devam ettiğine işaret ediyor.

Realme C3s cihazı için alınan sertifika:

Ortaya çıkan sertifikada da görülebileceği gibi Realme C3s akıllı telefonunun model numarası ‘RMX2020’ olarak belirtiliyor. Cihaz ile ilgili herhangi bir detay henüz ortaya çıkmış değil ancak yeni akıllı telefonun Realme C3’ün bir varyasyonu olması bekleniyor. Cihazların RAM ve depolama alanlarının arasındaki farkın, Realme C2s ve Realme C2 modelleri arasındakiyle hemen hemen aynı olacağı düşünülüyor.

Realme, Çin’de gerçekleştirdiği etkinlikte ‘X50 5G’ modeli cihazıyla birlikte birkaç yeni ürününü daha tanıtmıştı. Şirketin yakın zamanda Hindistan’da bir etkinlik düzenleyeceği ve bu etkinlikte ilk fitness saatini tanıtacağı ön görülüyor. Buna ek olarak, aynı etkinlikte Realme C2 cihazının üst modelinin de tanıtılacağı düşünülüyor.

Realme, geçtiğimiz günlerde ‘X50 5G’ cihazı için de sertifika aldı:

Realme, ülkesinde düzenlediği etkinlikte 5G desteği sunan ilk akıllı telefonu Realme X50 modelini tanıtmıştı. Çinli akıllı telefon üreticisinin sunduğu cihaz, 5G özelliğinin yanı sıra sahip olduğu donanımlarla da oldukça büyük ilgi toplamayı başardı. Realme, 5G bağlantı desteği sunan akıllı telefonlara yatırım yapmaya tam gaz devam edecek gibi görünüyor. Buna ek olarak, gün yüzüne çıkan başka bir bilgi de Çinli akıllı telefon üreticisinin RMX2025 model numarasına sahip başka bir cihaz üzerinde de çalıştığına işaret ediyor.

Realme, 5G desteği sunan yeni cihazı için Çin’de alınması zorunlu olan MIT sertifikasına ulaşmış bulunuyor. Bu nedenle teknoloji uzmanları, Realme’nin yeni akıllı telefonunun yakın bir zamanda kullanıcılara sunulabileceğine dikkat çekiyor.