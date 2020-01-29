Türkiye pazarına hızlı bir giriş yapan Realme, akıllı telefonların yanı sıra giyilebilir teknoloji alanında da atılım yapmaya hazırlanıyor. Şirketin önümüzdeki ay tanıtmayı planladığı fitness bilekliği, ilk kez görüntülendi.

Realme, aylar önce bir fitness bilekliği piyasaya süreceğini duyurmuştu. Son olarak Realme CEO'su Madhav Sheth, net bir tarih vermese de bilekliğin önümüzdeki ay çıkacağını açıklamıştı. Realme'nin fitness bilekliği, cihazın tanıtımı gerçekleşmeden kısa süre önce kanlı canlı bir şekilde görüntülendi.

Beebom, kısa süre önce Realme CEO'su Madhav Sheth'i Yeni Delhi'deki İspanyol Vize ofisinde görüntüledi. Sheth'in kolunda, aşağıdaki resimde de göreceğiniz gibi Realme fitness bilekliği vardı. Fotoğraf, bugüne kadar yeni cihazla ilgili en büyük gizemlerden biri olan, fitness bilekliğinin kavisli ekranını ortaya çıkarıyor.

Realme fitness bilekliğinin ekranı fotoğraflandığı sırada kapalıydı. Bu yüzden bilekliğin renkli bir AMOLED ekranı olup olmayacağı bilinmiyor. Realme fitness bilekliğinin tasarımı, Honor Band veya Fitbit Inspire'ı andırıyor. Cihazın kayışı, Mi Band gibi ekranın etrafını sarmıyor. Bunun yerine bir kol saati gibi ekranın alt ve üst kısımlarına bağlı görünüyor.

Bilekliğin özellikleri ve yazılımı ile ilgili detayları henüz ortaya çıkmadı. Realme'nin fitness bilekliği ile Honor Band 5 ve Xiaomi Mi Band 4 gibi iddialı cihazlara karşı rekabet etmesi bekleniyor. Türkiye pazarına girmesiyle adını daha sık duymaya başlayacağımız Realme, sadece uygun fiyatlı akıllı telefonlarıyla değil, giyilebilir teknoloji ürünleriyle de öne çıkacak.