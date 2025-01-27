Sosyal medya platformlarında birçok gönderi paylaşıyoruz. Bu bazı zamanlar bu bir fotoğraf, cümle veya şarkı olabiliyor. Bunu yapma amacımız ise takipçilerimizin veya takipçimiz olmayan kullanıcıların bu paylaştıklarımızı görmesi.

Ancak düşünün ki yaptığınız paylaşımlar uzunca bir süre hiç kimse tarafından görülmüyor. Veya insanlar görse bile bunlara tepki vermiyorlar. İtiraf edin, büyük bir hayal kırıklığı yaşamaz mısınız?

İşte Andy Bowen isimli bir adamın başından da tam olarak böyle bir şey geçti. Gelin, detaylara bakalım.

2018 yılında 34 yaşında olan Andy Bowen "Bufger" ismiyle, Reddit’te düzenli içerik üretmeye başladı.

Ancak paylaşımları hiçbir şekilde herhangi bir beğeni ya da yorum almıyordu. Andy, bu duruma içten içe canını sıksa da fark edilmenin çok da kolay olmadığının bilincindeydi. Bu sebeple sabırla bekledi ve düzenli olarak neredeyse her gün Reddit’te paylaşım yapmaya devam etti.

Andy Bowen, insanın aklına gelebilecek her türlü konudan çeşitli paylaşımlar yaptı. Aslında problem, paylaşımlarının insanlara hitap etmemesi değildi. Ancak Andy, ısrarla uzun süre sorunu kendinde aradı.

Kendi düşüncesine göre eğer kaliteli paylaşım yapabilseydi, illa ki bir ya da birkaç kişi herhangi bir gönderisini beğenir veya kısa da olsa bir yorum yapardı.

Çaresiz adam tam 12 ay boyunca paylaşımlarına devam etti fakat sonuç hâlâ aynıydı.

1 yılın sonunda ise bu işte bir terslik olduğunu, bu durumun normal olmadığını düşünmeye başladı. Çareyi ise Reddit’in destek ekibine yazmakta buldu. Ortaya çıkan gerçek ise oldukça şaşırtıcıydı.

Reddit yanlışlıkla Andy Bowen’ın hesabını spam olarak görmüş ve engellemişti. Yani bu adamın paylaşımları bir kişiye bile gösterilmiyordu. Gönderilerinde âdeta duvara konuşur gibi konuşuyordu.

Elbette problem anlaşıldıktan sonra 6 saat içinde düzeltildi ve hesap normale döndü. Andy’nin başından geçenleri anlattığı gönderisi ise 123.000’den fazla beğeni aldı. Bu adam sitede 1 yıl boyunca “hiç kimse” iken bir anda bir kahramana dönüştü.

Kullanıcılar ise eski paylaşımlarına yazık olduğunu söyleyerek ona büyük bir destek verdi.

Ayrıca Reddit ekibi de kullanıcısından özür dilemek amaçlı ona 3,5 yıllık premium hediye etti. Bu talihsiz adam olaya dair duygularını da şu şekilde ifade etti: "İnsanlar neden yeterince kızgın olmadığıma çok şaşırdı ama sitenin moderatörü bana olanları açıkladı. Siteye yönelik saldırıları durdurma çabası sırasında ben de kurban gitmiştim. Engelledikleri bir IP adresi ya da hesapla bağlantım olduğunu sanmışlar, olay bundan ibaret. 6 saat içinde engel kalktı."

Son olarak Reddit kullanıcısı Andy, her şeye rağmen paylaşımlarda bulunmayı sürdürdüğünü ve bu platformu sevdiğini dile getirdi.

Oldukça tuhaf bir durum öyle değil mi?

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