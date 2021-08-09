Redmi 10'un Tüm Özellikleri ve Fiyatı Ortaya Çıktı

Redmi'nin yaklaşmakta olan yeni akıllı telefonu Redmi 10, Singapurlu bir teknoloji perakendecisi tarafından yanlışlıkla listelendi. Bu listeleme, telefonun tüm özellikleriyle birlikte tasarımını ve fiyatını da açığa çıkardı.

Singapur merkezli bir teknoloji perakendecisi olan Courts, Xiaomi'nin alt firması Redmi ile ilgili büyük bir skandala imza attı. Sözde yanlışlıkla şirketin yeni telefonu Redmi 10'u listeleyen Courts, bu listelemeyle telefonun tüm teknik özelliklerini ve tasarımını açığa çıkarmış oldu. Peki bu bilgilere göre Redmi 10, tüketiciye neler sunacak?

Redmi'nin yaklaşmakta olan telefonu, 6,5 inç büyüklüğünde LCD ekranla gelecek. 90 Hz tazeleme oranı sunan bu ekran, FHD+ çözünürlük sunacak. Telefonun parmak izi okuyucu sensörü ise ekranda değil, güç tuşunda bulunacak. Delikli yapıdaki ekranda bulunacak ön kamera ise 8 MP çözünürlük değerine sahip olacak.

Redmi 10 tam olarak böyle görünecek

Redmi'nin yaklaşan telefonu, MediaTek Helio G88 işlemciden güç alacak. Bu güç, 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile desteklenecek. Android 11 tabanlı MIUI 12 arayüzüyle çalışacak telefonun bataryası ise 5.000 mAh olacak. Bu batarya, tüketiciye 18 watt hızlı şarj desteği sunacak. Telefonun kamera özelliklerine baktığımızda ise 50 MP ana kameraya eşlik eden 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 tane de 2 MP'lik kamera yer alıyor. Bunlar muhtemelen makro ve derinlik kamerası olacak.

Xiaomi Mi 10 Ultra'nın tasarımına çok benzeyen Redmi 10'un ne zaman lansman yapacağı bilinmiyor. Gri, beyaz ve mavi renklerde olacağı görülen telefonun Singapur'daki fiyatı ise 185 dolar. Telefonun Türkiye pazarındaki fiyatının ne olacağını ise zaman gösterecek.