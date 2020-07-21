Redmi Note 10’un Bazı Donanım Özellikleri Ortaya Çıktı

Redmi Note serisinin gelecek üyesi Redmi Note 10, AI Benchmark üzerinde çeşitli performans testlerinin konuğu oldu. Cihazın ilk performans ölçümlerinin yanı sıra bazı donanım özellikleri de ortaya çıktı.

Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi’nin alt markası Redmi, bugün Redmi Note serisinin yeni üyesi olacak akıllı telefonuyla karşımıza çıktı. Şirketin seriye ekleyeceği yeni üyesi Redmi Note 10, AI Benchmark platformu üstünde performans testlerine tabi tutuldu.

AI Benchmark üzerinde yapılan testlerle birlikte Redmi Note 10’un ne düzeyde bir performans sunacağına dair bir fikir aldık. Ancak bunun yanı sıra cihazın bazı donanım özellikleri de platform üzerinde gözüktü. Gelin, Redmi Note 10’un donanımına ve performansına bir bakalım.

Redmi Note 10'un işlemcisi ve RAM miktarı ortaya çıktı:

Redmi Note 10, AI Benchmark üzerinde yer alan bilgilere göre MediaTek’in 5G bağlantı destekli Dimensity 820 5G işlemcisiyle gelecek. Cihaz, 8 GB’lık RAM’e sahip olacak ve elbette Android 10 işletim sistemiyle piyasaya sürülecek. Cihaz hakkında daha fazla bilgi paylaşmak istesek de maalesef platform üzerinde edinebildiğimiz bilgiler yalnızca bunlarla sınırlı durumda.

Peki Redmi Note 10, 8 GB RAM ve MediaTek Dimensity 820 ikilisiyle birlikte diğer akıllı telefonlara göre nasıl bir performans sunacak? Cihaz, platformdaki testlerden 79,2 puan almayı başardı. Bu da cihazı çok ufak bir farkla Huawei P40 Pro’nun önüne taşıdı. Ancak Redmi Note 10, zirvede yer alan vivo iQOO Z1’i geçmeyi başaramadı.

Redmi Note 10’un tüm özelliklerini henüz bilmiyor olsak da şirketin Note serisinde birkaç geliştirme yapacağını ön görebiliriz. Zira geçtiğimiz haftalarda tanıtılan Redmi Note 9 serisinde RAM miktarı 4 GB’tan 8 GB’a yükseltilmiş durumda. Elbette bu durumun cihazın fiyatını da etkilemesi oldukça olası.

Redmi Note 10’un işlemcisi ve RAM miktarı haricinde cihazın nasıl bir kamera kurulumuna, bataryaya veya ekrana sahip olacağını henüz bilmiyoruz. Ancak önümüzdeki haftalardan itibaren Redmi’nin Note serisinin yeni üyesi hakkında yeni bilgiler de duymaya başlayacağız.