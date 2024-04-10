Her türlü ürünü üretmesiyle tanıdığımız Xiaomi’nin alt markası Redmi, düşük fiyatlara üst seviye android telefon deneyimini sunuyor. Bunu yaparken giriş seviye telefonlarının fiyatlarını ekstradan düşüren şirket, amiral gemisi modellerinde elini korkak alıştırmadan tonla özellik ekliyor. Bu yönüyle de özellikle orta segment telefon alanlar arasında popüler.
Şirket, Turbo isimli yeni orta segment serisini yakın zamanda duyurmuştu. Redmi K serisiyle Note serisinin arasında yer alan model, en sonunda Xiaomi etkinliğinde tanıtıldı. Bu sayede global fiyatı hakkında da bilgi edinme fırsatı yakaladık. Şimdi lafı fazla uzatmadan telefonun özelliklerine geçelim.
1,5K çözünürlüklü ekranda 120Hz tazeleme hızı ve 2.400 nit parlaklık sunuluyor.
Tasarımına baktığımızda Redmi Turbo 3’ün yuvarlatılmış köşelerle geldiğini görüyoruz. 7,8mm kalınlığındaki telefon, 179 gram ağırlığında. Ekran tarafında ise 6,67 inçlik oldukça büyük, OLED panelli bir ekran sunuyor. Ön tarafta 20MP’lik bir selfie kamerası var. Arka tarafta ise üçlü kamera düzeni var. Bunların birinde OIS (optik imaj sabitleyici) özellikli 50MP sensör varken diğerinde 8MP değerinde ultra geniş açı sensörü var.
Telefon, birbirinden ilginç yapay zekâ özellikleriyle geliyor. Öncelikle Galaxy AI’dan sihirli silgi gibi obje silme özelliklerine alışığız. Fakat bu telefonda canlı alt yazılar ve AI özetleme gibi farklı olanlar da var.
Xiaomi Redmi Turbo 3’ün özellikleri:
|Ekran
|6,67 inç, OLED, 120Hz, Maks. 2.400 nit
|İşlemci
|Snapdragon 8s Gen 3
|RAM
|12GB, 16GB
|Depolama
|256GB, 512GB, 1TB
|Ön Kamera
|20MP
|Arka Kamera
|50MP + 8MP
|Batarya
|5.000mAh, 90W hızlı şarj
|İşletim Sistemi
|HyperOS, Android 14
Xiaomi Redmi Turbo 3’ün fiyatı:
|Paket
|Fiyat (yaklaşık)
|12GB + 256GB
|276 Dolar
|12GB + 512GB
|317 Dolar
|16GB + 512GB
|345 Dolar
|16GB + 1TB
|386 Dolar
Siz telefonu nasıl buldunuz?