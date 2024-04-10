Redmi'nin merakla beklenen Turbo 3 modeli en sonunda karşımıza çıktı. Telefon, yapay zekâ özellikleriyle geliyor.

Her türlü ürünü üretmesiyle tanıdığımız Xiaomi’nin alt markası Redmi, düşük fiyatlara üst seviye android telefon deneyimini sunuyor. Bunu yaparken giriş seviye telefonlarının fiyatlarını ekstradan düşüren şirket, amiral gemisi modellerinde elini korkak alıştırmadan tonla özellik ekliyor. Bu yönüyle de özellikle orta segment telefon alanlar arasında popüler.

Şirket, Turbo isimli yeni orta segment serisini yakın zamanda duyurmuştu. Redmi K serisiyle Note serisinin arasında yer alan model, en sonunda Xiaomi etkinliğinde tanıtıldı. Bu sayede global fiyatı hakkında da bilgi edinme fırsatı yakaladık. Şimdi lafı fazla uzatmadan telefonun özelliklerine geçelim.

1,5K çözünürlüklü ekranda 120Hz tazeleme hızı ve 2.400 nit parlaklık sunuluyor.

Tasarımına baktığımızda Redmi Turbo 3’ün yuvarlatılmış köşelerle geldiğini görüyoruz. 7,8mm kalınlığındaki telefon, 179 gram ağırlığında. Ekran tarafında ise 6,67 inçlik oldukça büyük, OLED panelli bir ekran sunuyor. Ön tarafta 20MP’lik bir selfie kamerası var. Arka tarafta ise üçlü kamera düzeni var. Bunların birinde OIS (optik imaj sabitleyici) özellikli 50MP sensör varken diğerinde 8MP değerinde ultra geniş açı sensörü var.

Telefon, birbirinden ilginç yapay zekâ özellikleriyle geliyor. Öncelikle Galaxy AI’dan sihirli silgi gibi obje silme özelliklerine alışığız. Fakat bu telefonda canlı alt yazılar ve AI özetleme gibi farklı olanlar da var.

Xiaomi Redmi Turbo 3’ün özellikleri:

Ekran 6,67 inç, OLED, 120Hz, Maks. 2.400 nit İşlemci Snapdragon 8s Gen 3 RAM 12GB, 16GB Depolama 256GB, 512GB, 1TB Ön Kamera 20MP Arka Kamera 50MP + 8MP Batarya 5.000mAh, 90W hızlı şarj İşletim Sistemi HyperOS, Android 14

Xiaomi Redmi Turbo 3’ün fiyatı:

Paket Fiyat (yaklaşık) 12GB + 256GB 276 Dolar 12GB + 512GB 317 Dolar 16GB + 512GB 345 Dolar 16GB + 1TB 386 Dolar

Siz telefonu nasıl buldunuz?