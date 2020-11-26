Xiaomi tarafından desteklenen Redmi, yeni akıllı saati "Watch"u resmen duyurdu. Bir akıllı saat için yeterli özelliklere sahip olan Watch, 7 güne varan kullanım imkanı ve çok uygun fiyatıyla da göz doldurmayı başarıyor. Redmi'nin yeni akıllı saati, 1 Aralık'ta satışa sunulacak.

Piyasaya sürdüğü ürünlerle teknoloji tutkunlarını etkilemeyi başaran Redmi, "Watch" olarak isimlendirdiği akıllı saatini duyurdu. Teknik özelliklerine rağmen muhteşem uygun bir fiyata sahip olan Redmi Watch, Xiaomi/Redmi hayranlarının favorilerinden olmayı başaracak gibi görünüyor.

Redmi'nin yeni akıllı saati, 1,4 inç büyüklüğünde kare yapılı bir LCD ekrana sahip. 120'den fazla ekran kaplamasına sahip olan akıllı saat, bu sayede kullanıcılara, kişiye özel deneyim sunmayı amaçlıyor. Tek bir tuş ile kontrol edilebilen Redmi Watch, sadece 35 gram ağırlığı ile de bilekte yokmuş hissi veriyor. Kullanıcılar bu akıllı saate, 3 farklı gövde renginin yanı sıra 5 farklı kayış modeliyle sahip olabiliyorlar.

Redmi Watch, işte böyle görünüyor

Redmi Watch, 7 gün kullanıma imkan sunan 230 mAh kapasiteli bir pile sahip. Bluetooth 5.0 desteği ile hem Android hem de iOS cihazlarda kullanılabilen akıllı saat, kullanıcılara NFC desteği de sunuyor. 7 farklı spor aktivitesi için takip imkanı sunan Redmi Watch, 5 ATM su basıncına dayanıklı oluşuyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başaracak gibi görünüyor.

Redmi'nin yeni akıllı saati, kalp atış hızı, uyku ve genel sağlık durumu takibini sürekli olarak yapabiliyor. Üstelik bu akıllı saatin 30 gün öncesine kadar tuttuğu kayıtlara da ulaşılabiliyor. Xiaomi'nin "Xiao AI" isimli sesli asistanına da destek veren akıllı saat, bu sesli asistanın sunduğu tüm imkanların deneyimlenilmesine olanak sağlıyor.

Redmi tarafından yapılan açıklamalara göre Çinli tüketiciler, 1 Aralık itibarıyla bu akıllı saati satın alabilecekler. Fiyat noktasına geldiğimizde ise inanması güç bir şekilde, bu akıllı saatin fiyatının sadece 40 dolar (yaklaşık 315 TL + vergiler) olduğunu görüyoruz. Redmi'nin yeni akıllı saatinin Türkiye pazarına ne zaman geleceği ise şu an için bilinmiyor.

Bu arada Redmi, düzenlediği etkinlikte 108 MP kameralı en yeni akıllı telefonu Note 9 5G'yi de tüketicilerin beğenisine sundu. Bu telefonla ilgili detaylara da buradaki haberimizden ulaşabilirisiniz.