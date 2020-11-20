HONOR, pek çok özelliğe sahip akıllı saati Watch GS Pro'yu Türkiye'de satışa sundu. 25 güne kadar kullanım imkanı sunan akıllı saat, 100'den fazla aktivitenin takip edilebilmesini sağlıyor. An itibarıyla satın alınabilen saate teknoloji perakendecileri üzerinden ulaşılabiliyor.

Çinli teknoloji şirketin birkaç gün önce yerel bir konsorsiyuma sattığı HONOR, en yeni akıllı saat modellerinden olan Watch GS Pro'yu Türkiye'de satışa sundu. Bir akıllı saatin sunması gereken tüm özelliklere sahip olan akıllı saat, fiyatıyla tartışmalara açık olsa da ülkemizdeki tüketicileri etkilemeyi başaracak gibi görünüyor. Peki HONOR'un Türkiye pazarında satışa sunduğu yeni akıllı saati, tüketicilere neler vadediyor?

Watch GS Pro'nun diğer tüm özelliklerinden ziyade, kullanım süresi ön plana çıkıyor. HONOR, bu akıllı saatin 25 güne kadar kullanılabileceğini ifade ediyor. Ancak bu sürenin tutturulabilmesi için özellikle de GPS modunun sürekli açık olmaması gerekiyor. Eğer bu özellik sürekli açık kalırsa, kullanıcılara 48 saate kadar kullanım imkanı sunuyor. Akıllı saati dış ortam moduna alırsanız da 100 saatlik kullanım durumu ortaya çıkıyor.

HONOR'un yeni akıllı saati işte böyle görünüyor

HONOR Watch GS Pro, kullanım imkanının yanı sıra sağlamlığıyla da dikkat çekiyor. "MIL-STD-810G" sertifikasına sahip olan saat, en zorlu koşullarda bile herhangi bir sorun yaşanmasının önüne geçiyor. 50 metreye kadar da suya dayanıklı olan akıllı saat, 2 saat gibi kısa bir sürede şarj olabilmesiyle neredeyse kesintisiz kullanım imkanı vadediyor.

Antrenman takibi, akıllı saatlerde en çok aranan özelliklerden bir tanesi. Bu durumu görmezden gelmeyen HONOR mühendisleri, yeni akıllı saatleriyle 100'den fazla aktivitenin takibinin yapılabilmesini sağlıyorlar. Ayrıca 7/24 kalp ritmi ölçümü yapabilen akıllı saat, kandaki oksijen doygunluğunun ölçümünü de yapabiliyor. Tüm bunlara ek olarak uyku ve stres takibi de yapan Watch GS Pro, kullanıcının verilerine göre de sağlıklı yaşam tavsiyelerinde bulunuyor.

HONOR'un Türkiye'de satışa sunduğu yeni akıllı saati, sağlık ve spor dışında da oldukça etkili özelliklere sahip. Örneğin bu akıllı saati telefon görüşmeleri yapmak için kullanabilirsiniz. Ayrıca şirket, akıllı saatin 500'e kadar müzik depolayabileceğini, bu müzikleri de istediğiniz zaman dinleyebileceğinizi söylüyor. Akıllı telefonunuzun kamera donanımını da kontrol edebileceğiniz bu akıllı saat, uygulamalardan gelen bildirimleri ve diğer detayları da görüntülemenize olanak tanıyor.

HONOR tarafından yapılan açıklamalara göre Watch GS Pro, kömür siyahı, kil beyazı ve kamuflaj mavisi olarak isimlendirilen üç farklı renk seçeneği ile satın alınabiliyor. Türkiye'deki önde gelen teknoloji perakendecileri ile operatör firmalar aracılığıyla erişilebilen akıllı saate biçilen değer ise 1,999 TL('den başlayan) olarak açıklandı.