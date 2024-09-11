Yerli teknoloji firması Reeder, uzun zamandır beklenen elektrikli aracının fiyatını ve tüm özelliklerini açıkladı. Citroen Ami'ye rakip olacak araç, iyi bir fiyat etiketiyle geliyor.

Akıllı telefonlarıyla tanıdığımız Türk teknoloji geçtiğimiz aylarda %80 oranında yerli olacağı belirtilen bir elektrikli araç üreteceğini açıklamıştı. Yakın zamanda da “Fancy” ismini alan bu araç hakkında detaylar gelmeye başlamıştı.

Şimdi ise Reeder Fancy elektrikli aracın fiyatı ve tüm özellikleri belli oldu. İddialı bir fiyata sahip araç, Citroen Ami’ye rakip olacak.

Reeder ReeV Fancy nasıl özelliklere sahip?

Tam adı ReeV Fancy olan araç, L6e kategorisinde küçük bir elektrikli araç olarak karşımıza çıkıyor. Citroen Ami gibi araçlarla benzerlik gösteren Fancy’nin boyutları uzunluk, yükseklik ve genişlik olmak üzere 2.494 mm, 1.649 mm ve 1.334 mm olarak açıklandı. Ağırlığı ise 471 kg.

Şehir içi kullanıma uygun olarak tasarlanan araç, 7,5 kWh LFP batarya kapasitesiyle geliyor. Maksimum menzili ise 100 km olarak açıklandı. 75 km menzile sahip Ami’den bu konuda önde. Ulaşabildiği en yüksek hızın 45 km/sa olduğunu belirtelim.

200 litre bagaj ile gelen ReeV Fancy, ev tipi prizlerden de şarj edilebiliyor. Şirketin açıklamalarına göre aracın %100 şarja ulaşma süresi 5 saati bulabiliyor. Bunlar dışında araçta LED mercekli farlar, özel üretim jant, kromaj kaplama kapı kolu, 2 adet kapı gibi yenilikler var.

İç mekâna baktığımızda ise bir dijital gösterge ekranı bir de ortaya yerleştirilmiş multimedya ekranı görüyoruz. Bu ekranların boyutları açıklanmamış. USB ve Bluetooth desteği araçta mevcut. Deri koltuk ve direksiyon, merkezi kilit sistemi, geri görüş kamerası, sunroof, ses ve ızı izolasyonu gibi özellikleri de ekleyelim.

Reeder Fancy fiyatı

Reeder, elektrikli otomobili Fancy’nin fiyatını 280 bin TL olarak açıkladı. Ami’nin 424 bin TL olduğunu düşündüğümüzde fiyat konusunda ondan bir hayli önde. Reeder Fancy’nin 23 Eylül’de ön siparişe açılacağını belirtelim. Ön siparişler sadece mavi renkte 100 araç için olacak. Teslimatların yıl sonuna doğru başlaması planlanıyor. Detaylara

Reeder, Fancy için aylık 11.250 TL’den başlayan fiyatlarla taksit imkânı sunacak

Reeder, ön siparişe özel olarak 40.000 TL peşinat ve ayda 11.250 TL’den başlayan taksit imkânı tanınacağını da söylüyor. 12-24-36-48 aylık taksit seçeneklerinin sunulduğunu belirtelim. Aylık 11.250 TL'lik 48 aylık ödeme planında toplam ödenen fiyat 580 bin TL civarlarına kadar ulaşabiliyor. Taksit seçeneklerinin yalnızca ön siparişte 100 araca özel olduğunu belirtelim. Detaylara ve ön sipariş başvurularına buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.