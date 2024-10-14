Reef coin fiyatının küresel piyasalarda yükselmesine rağmen Paribu'da yükselişinin çok daha az olması tepki çekti.

Reef coin adlı kripto varlığın fiyatı küresel borsalarda büyük bir hızla artıyor. Öte yandan bu kripto varlığın Paribu'daki fiyatının küresel borsalara kıyasla oldukça düşük kalması dikkat çekti. Sosyal medya kullanıcıları da bu duruma tepkilerini gösterdi.

Reef ile ilgili manipülasyon iddiaları yayılırken Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) da Paribu'ya yönelik olarak harekete geçti. Şu ana kadar oluşan mağduriyetlerin henüz giderilmediği belirtiliyor.

Son dönemde Reef coinin durumu oldukça karışıktı

Reef coin, dünyanın en büyük kripto varlık borsası olan Binance'tan 26 Ağustos 2024'te kaldırılmıştı. Bu delist kararının ardından Reef'in değeri ciddi şekilde düştü. Bir sonra sonra ise Reef'in Ethereum ağı destekleyen borsalardaki fiyatı önemli bir yükseliş göstermişti.

Öte yandan bu yükseliş, BSC ağının desteklenmediği borsalara yansımadı. Bu da MEXC ve Paribu gibi borsalarda fiyat farklarının ortaya çıkmasına neden oldu. Ethereum ağı ile BSC ağı arasında Reef için iki farklı fiyat ortaya çıktı.

Gelen haberlere göre SPK, şikâyetlere konu olan Paribu hakkında inceleme başlattı. Paribu destek ekibinin ise Eylül 2024'te Reef çekim işlemlerinde bir aksaklık tespit edildiğini belirtmiş ve konuyu incelediklerini duyurmuştu.

Paribu ile diğer borsalar arasında fark olmasının dışında kullanıcılar, kripto varlıklarını da diğer borsalara aktaramadıklarını belirtiyor. Kullanıcılar şikayetlerinde zarar ettiklerini belirtiyor.