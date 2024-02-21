Rekabet Kurumu, gıda perakende devi Nestle'ye para cezası kestiğini açıkladı. Soruşturmaya göre Nestle, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesini ihlal etti.

Rekabet Kurumu, önde gelen gıda perakendecilerinden Nestle'ye yönelik başlattığı soruşturmayı tamamladı. 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesini ihlal ettiği anlaşılan markaya idari para cezası kesilmesine karar verildi. Rekabet Kurumunun Nestle'ye yönelik soruşturmasından çıkan ceza, 346 milyon 911 bin 505 TL olarak kayıtlara geçti. Bu ceza, Nestle Türkiye Gıda Sanayi AŞ'nin yıllık cirosuna göre hesaplandı.

Rekabet Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre Nestle Türkiye Gıda Sanayi AŞ, distribütörlerinin yeniden satış fiyatlarını belirlemesi, bölge ve müşteri kısıtlaması getirmesi nedeniyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesini ihlal etti. Hâl böyle olunca da dev şirkete ceza kesilmesine oy birliği ile karar verildi.

Rekabet Kurumunun açıklaması şöyleydi:





Rekabet Kurulunca dosyanın 15.02.2024 tarihinde müzakeresi sonucunda; Nestle Türkiye Gıda Sanayi AŞ'nin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiğine, dolayısıyla söz konusu teşebbüse idari para cezası verilmesine karar verildi.



Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere gerekçesi daha sonra tebliğ edilecek olan 15.02.2024 tarihli, 24-08/149-61 sayılı kararın açıklama metnine ulaşmak için tıklayınız. Nestle Türkiye Gıda Sanayi AŞ'nin, distribütörlerinin yeniden satış fiyatlarını belirlemek ve distribütörlerine bölge ve müşteri kısıtlaması getirmek suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesini ihlal ettiği iddialarına yönelik olarak yürütülen soruşturma tamamlandı.Rekabet Kurulunca dosyanın 15.02.2024 tarihinde müzakeresi sonucunda; Nestle Türkiye Gıda Sanayi AŞ'nin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiğine, dolayısıyla söz konusu teşebbüse idari para cezası verilmesine karar verildi.Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere gerekçesi daha sonra tebliğ edilecek olan 15.02.2024 tarihli, 24-08/149-61 sayılı kararın açıklama metnine ulaşmak için

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