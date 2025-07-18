Rekabet Kurumu, küresel ödeme sağlayıcısı Visa ile Mastercard'a soruşturma başlattığını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre her iki firma da haklarındaki iddialar nedeniyle incelenecekler.

Rekabet Kurumu'ndan dünyanın en büyük ödeme sağlayıcıları olan Mastercard ile Visa'ya yönelik bir hamle geldi. Yapılan resmî açıklamada her iki firmaya da soruşturma açıldığı belirtildi. Peki Rekabet Kurumu, Mastercard ile Visa'yı hangi nedenden ötürü inceleyecek?

Rekabet Kurumu tarafından yapılan açıklamaya baktığımızda Mastercard ile Visa'ya yönelik soruşturmanın bazı iddialara dayandığını görüyoruz. Söz konusu iddiaya göre dev şirketler, Türkiye'deki ödeme kuruluşlarının yurt dışındaki yerleşik işyerlerine hizmet sunmalarını sınırlıyor olabilir. Rekabet Kurumu, iddiaları destekleyen ve soruşturma için yeterli olan bulgulara ulaştığını da belirtmiş durumda.

İşte Rekabet Kurumu'nun açıklaması:

İnceleme, küresel çapta kartlı ödeme sistemleri pazarında faaliyet gösteren Mastercard ve Visa’nın şema kuralları ile Türkiye’deki ödeme kuruluşlarının yurt dışında yerleşik işyerlerine hizmet sunmalarını sınırlayıp sınırlamadığını konu alıyor.



Yurtiçinde faaliyet gösteren ödeme kuruluşları yurtdışında yaptıkları ikili anlaşmalarla yurt dışında yerleşik işyerlerine ödeme yapmak isteyen tüketicilere hizmet sunabilmektedir. Söz konusu ikili anlaşmalar kapsamında yurtdışı ödeme işlemleri yerelleştirilmiş olmakta, bu işlemler Mastercard veya Visa’nın sınır dışı işlem ücretlerine tabi olmaksızın gerçekleştirilebilmektedir. Yerinde incelemelerde elde edilen ilk bulgular Mastercard ve Visa’nın ikili anlaşmalar yapan ödeme kuruluşlarının faaliyetlerini kendi belirledikleri şema kurallarına aykırı olduğu gerekçesiyle, bankalara yaptırım uygulamak gibi çeşitli yöntemlerle engelleyebildiğini göstermektedir.



Soruşturma kapsamında Mastercard ve Visa tarafından kartlı ödeme/POS altyapısının yurt dışında yerleşik işyerlerine kullandırılmasının engellenmesi ve alternatif ödeme çözümlerinin dışlanması iddiaları incelenecektir.