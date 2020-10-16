Renault Megane’ın Elektrikli Konsepti eVision Tanıtıldı

Fransız otomobil üreticisi Renault, önümüzdeki sene seri üretime başlayacak elektrikli otomobili Megane eVision’ı tanıttı. Araç, 0 - 100 km/s hıza 8 saniyenin altında ulaşabiliyor.

Türkiye’de en çok satılan otomobiller arasında yer alan Renault Megane, önümüzdeki yıllara da sağlam bir şekilde gelmeye hazırlanıyor. Yeni Dacia Spring’in tanıtıldığı eWays etkinliğinde ortaya çıkan yeni konsept Megane eVision, görenleri adeta büyüledi.

Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden olan Fransız Renault, önümüzdeki yıl seri üretimi başlayacak elektrikli otomobili Megane eVision’ı görücüye çıkardı. Kompakt hatchback modeliyle karşımıza çıkan elektrikli otomobil, Renault’nun mart ayında tanıtılan Morphoz konsept aracıyla da birtakım benzerlikler gösteriyor.

Günümüzün elektrikli otomobillerindeki şık tasarımını Megane’ın tasarımıyla birleştiren Megane eVision, Nissan Ariya’da da kullanılan CMF-EV platformu üzerine inşa edilecek.

Renault Megane eVision’ın özellikleri

Fransız devinin yaptığı açıklamaya göre konsept Megane eVision’da 130 kW’a kadar hızlı şarjı destekleyen 60 kWh batarya paketi yer alıyor. 0 - 100 km/s hıza 8 saniyenin altında ulaşabilen otomobilde 217 beygir güç ve 300 Nm tork üreten bir elektrik motoru yer alıyor. Önden çekişli olan otomobilin uzunluğu 4210 mm, genişliği 1800 mm ve yüksekliği 1505 mm olarak açıklandı. 2700 mm aks mesafesi bulunan otomobil, 2021’in sonlarında seri üretime başlayacak. Çıkacağı dönem itibariyle yerli elektrikli otomobilimiz TOGG’un da rakibi olması bekleniyor.

Yüzde 95’i üretime hazır

Groupe Renault CEO’su Luca De Meo, Megane’ın elektrikli versiyonu için yaptığı açıklamada Megane eVision’ın yüzde 95’inin üretime hazır olduğunu, yani konsept araçta gördüğümüz pek çok detayın seri üretim araçlarda da görüleceğini söyledi. Peki sizler Renault Megane eVision’ı beğendiniz mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.