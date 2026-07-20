Renault'un ÖTV'siz Araba Fiyatları Ne Kadar? 2026 Güncel ÖTV'siz Fiyatlar

Renault ÖTV'siz araç fiyat listesi içeriğimizde. Clio, Megane gibi modellerin ÖTV'siz fiyatı ne kadar? 2026 güncel Renault ÖTV'siz araba fiyatları...

İşte 2026 Renault ÖTV'siz araç fiyat listesi... Renault, ÖTV muafiyetiyle en çok tercih edilen otomobil markalarından biri olmaya devam ediyor. Özellikle Clio, Megane Sedan ve Duster gibi modeller, engelli araç alımı kapsamında sıkça araştırılan seçenekler arasında yer alıyor.

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Bu içerikte Renault ÖTV'siz araba fiyatlarını model model inceleyebilir, hangi versiyonların satışta olduğunu ve güncel ÖTV muafiyetli fiyatlarını kolayca karşılaştırabilirsiniz. Fiyatlar Renault'nun güncel liste fiyatları doğrultusunda hazırlanmıştır.

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Renault ÖTV'siz araç fiyat listesi - 2026 Güncel

Model Liste Fiyatı Tahmini ÖTV Muafiyetli Fiyat Renault Clio evolution plus TCe EDC 115 hp 1.805.000 TL 1.030.000 TL Renault Clio esprit alpine TCe EDC 115 hp 2.035.000 TL 1.130.000 TL Renault Megane Touch 1.3 TCe 140 bg 1.841.000 TL 1.050.000 TL Renault Megane Touch 1.3 TCe EDC 140 bg 2.190.000 TL 1.250.000 TL Renault Megane Icon 1.3 TCe EDC 140 bg 2.349.000 TL 1.340.000 TL Renault Megane Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg 2.699.000 TL 1.500.000 TL Renault Boreal iconic Turbo TCe EDC 145 hp 2.860.000 TL 1.630.000 TL Renault Duster evolution Eco-G 120 hp 1.865.000 TL 1.060.000 TL Renault Duster evolution Turbo TCe EDC 145 hp 2.010.000 TL 1.140.000 TL Renault Duster evolution hybrid 4x4 LPG 150 hp 2.805.000 TL 1.600.000 TL Renault Duster techno Turbo TCe EDC 145 hp 2.080.000 TL 1.180.000 TL Renault Duster techno Full hybrid E-Tech 160 hp 2.570.000 TL 1.470.000 TL Renault Duster techno hybrid 4x4 LPG 150 hp 2.840.000 TL 1.620.000 TL

Renault ÖTV muafiyetli araçlar:

Clio

Megane

Boreal

Duster

Renault Clio, ekonomik yakıt tüketimi, kompakt yapısı ve günlük kullanım kolaylığıyla ÖTV muafiyetli araç almak isteyenlerin ilk baktığı modellerden biri oluyor. Daha geniş bir otomobil arayanlar için de Renault Megane Sedan öne çıkan seçeneklerden biri.

Renault'nun yeni SUV modellerinden Boreal, geniş yaşam alanı ve modern teknolojileriyle dikkat çekiyor. Listenin son aracı Duster, sağlam yapısı ve yüksek sürüş pozisyonuyla uzun yıllardır ilgi görüyor.