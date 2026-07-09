Renault, Temmuz 2026'da bazı modellerinde fiyat avantajları ve finansman destekleri sunmaya devam ediyor. İşte kampanyaya giren Renault modelleri ve güncel indirim fırsatları.

Otomobil markaları yaz döneminde satışlarını artırmak için kampanyalarını güncellerken Renault da Temmuz 2026'ya özel çeşitli avantajlar sunuyor. Özellikle yerli üretim modeller ve markanın yeni SUV'ları için hazırlanan kampanyalar, sıfır araç almayı planlayan tüketicilerin dikkatini çekiyor.

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Bu içerikte Renault'nun Temmuz 2026 boyunca sunduğu indirimli otomobilleri, kampanyalı fiyatları ve finansman desteklerini bir araya getiriyoruz. Boreal'deki lansman avantajlarından Clio, Megane Sedan ve Duster için sunulan kredi fırsatlarına kadar öne çıkan tüm detayları aşağıda bulabilirsiniz.

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Renault Temmuz 2026 hangi modellerde indirim var?

Renault Boreal'in fiyatında Temmuz 2026 itibarıyla güncellemeye gidildi. Daha önce 2 milyon 970 bin TL olarak açıklanan modelin başlangıç fiyatı, yapılan son düzenlemeyle 2 milyon 860 bin TL seviyesine geriledi. Böylece Boreal'de 110 bin TL'lik indirim uygulanırken, fiyat düşüşü yaklaşık yüzde 3,7 olarak gerçekleşti.

Öte yandan marka Boreal modelinde Temmuz 2026 dönemine özel fiyat kampanyası sunuyor. Kampanya kapsamında 2026 model yılı Boreal Evolution Turbo TCe EDC 145 hp versiyonu, 2.194.000 TL’den başlayan tavsiye edilen anahtar teslim fiyatıyla satışa sunuluyor. Belirtilen fiyatlara kasko, trafik sigortası ve ilk tescil işlemlerinde ödenen harç bedeli dahil edilmiyor.

Renault Temmuz 2026 otomobil fiyat listesi