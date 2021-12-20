Harry Potter serisinin oyuncularını serinin setinde tekrar buluşturan ‘Return to Hogwarts’tan yeni bir fragman geldi. Yılbaşında yayınlanacak yapım, belgesel ve talk show karması bir tatta olacak.

Yaklaşık 1 ay önce, Harry Potter’ın ilk filminin vizyona girmesinin 20. yılı şerefine çekilecek olan ‘Return to Hogwarts’tan bahsetmiştik. Bu yapımda filmin oyuncuları, Hogwarts setine dönerek eski günleri yâd edecekti.

HBO Max’te yayınlanacak yapım, yine bu kanalda yayınlanan Friends: Reunion gibi serinin yıldızları ağırlayarak bir sohbet ortamı da kurdu. Setten bazı görüntülerin ortaya çıkmasıyla beraber HBO Max, Return to Hogwarts’ın yeni fragmanını yayınladı.

Bugün yayınlanan Return to Hogwarts fragmanı:

Yeni fragman, ‘Potterhead’lerin gözlerini yaşartacak cinsten. Yıllar sonra büyüyen ve belki de yaşlanan birçok oyuncu, fragmanda sete eski evlerini ziyaret eder gibi giriş yapıyor. İlk filmde özellikle çocukken bizi büyüleyen ‘Büyük Salon’da düzenlenen balo tadında etkinlikte tekrar karşılaşan oyuncular, lise arkadaşını 20 yıl sonra gören insanlar gibi bir araya geliyor. Ve yine Friends: Reunion’da olduğu gibi talk show benzeri bir oturumda konuşarak eski günleri yâd ediyorlar.

Serinin ilk filmi ‘Harry Potter ve Felsefe Taşı’nın vizyona girmesinin üzerinden 20 sene, son film ‘Harry Potter ve Ölüm Yadigârları: Bölüm 2’nin vizyona girmesinin üzerinden ise 10 sene geçmiş durumda. Haliyle serinin özlemini çeken birçok hayran, bu yapımın yayınlanmasını iple çekiyor. Yayın tarihine ise 2 hafta bile yok. Return to Hogwarts, 1 Ocak 2022’de HBO Max’te yayınlanacak.