Roborock S7’den Sonra 2 Kedili Evim Nasıl Tertemiz Oldu?

Kedimiz ya da köpeğimiz ile yaşarken evi temiz tutma mücaledesi verenler toplansın. Satın aldığım bir robot süpürge ile bu sorunu nasıl çözdüğümü size anlatıyorum. Roborock S7 üzerine deneyimlerimi paylaşıyorum.

Evcil hayvan ebeveynleri iyi bilir, kediniz ya da köpeğinizle yaşarken evi temiz tutmak epey zordur. Patili dostlarımızın tüyleri, yerleri, halıları, koltukları istila eder; kısacası yer çekiminin var olduğu her yerde hüküm sürer. Yalnızca tüy de değil, kedimiz kumunu eşelerken etrafı savaş alanına çevirir, köpeğimiz ödül maması kırıntılarını yerlere saçar; bu liste böyle uzar gider...

E hâl böyle olunca da o ev bir türlü temiz kalmaz. Bizde de durumlar birkaç hafta öncesine kadar böyleydi, ta ki Roborock S7 adındaki bir robot süpürge imdadımıza yetişene kadar!

Roborock S7, kedilerin tüylerine karşı!

Tanıştırayım bu Roborock S7;

Lokum ve Puffy de benim kedilerim. Lokum ve Puffy’nin en iyi bildiği şey saksıları eşelemek, kumlarını etrafa dağıtmak, mamalarını halıların üzerine taşımak ve tabii ki bol bol tüy dökmek! Durum böyle olunca da teknolojik özellikleriyle hayatımı kolaylaştıracak akıllı bir robot süpürge satın almak kaçınılmaz oldu. İnternette araştırma yaparken Roborock S7 ile ilgili olumlu yorumları gördüm ve almaya karar verdim. Aldığım günden beri evdeki en büyük yardımcım oldu diyebilirim! Elektronik su deposunu takıyorum, çıkarılabilir paspas bezini yıkıyorum ve beze bir miktar yüzey temizleyici döküyorum. Mi Home uygulamasından ‘Temizle’ seçeneğine tıklıyorum. Ve işte temizliğin bana düşen kısmı bu kadar! :)

Peki, Roborock S7’yi bu kadar iyi yapan özellikleri ne? Öncelikle, çok yüksek bir emiş gücüne sahip olduğunu söylemeliyim:

Roborock S7, HyperForce emiş sistemiyle donatılmış; bu sayede sert zeminlerdeki ince tozlardan, halılardaki tüylere ve saçlara kadar tüm döküntüleri kusursuzca süpürüyor. Dokulu halıların arasında sıkışıp kalan kirleri süpürmekte de oldukça başarılı. Roborock S7, temizlik işlemini bitirip sarj haznesine döndükten sonra ortalıkta döküntü görmek mümkün değil diyebilirim. :)

Gelelim en sevdiğim özelliğine… Akıllı paspas kaldırma özelliği sayesinde evi aynı anda hem süpürüyor hem de siliyor!

Benim gibi evinde halı olan çoğu kişi ya robot süpürgesinin paspas özelliğini kullanamıyor ya da temizlik esnasında halılarını kaldırmak zorunda kalıyor. Ben de ne yazık ki eski robot süpürgemin paspas özelliğini bu yüzden kullanamıyordum. Roborock S7 ise akıllı paspas kaldırma özelliği sayesinde halıları anında algılıyor ve halının üzerine geldiğinde paspasını otomatik olarak kaldırıyor . Zeminden halıya geçiş yaptıktan sonra otomatik olarak emiş gücünü artırması da oldukça iyi bir özellik.

Ultrasonik algılama sayesinde tümseklerden geçişi çok kolay!

Gerçekten de farklı zeminlerden sorunsuz geçebilecek bir şekilde tasarlanmış, güçlü bir algılama sistemine sahip. Bizim evdeki tümseklerden sorunsuz ve oldukça yumuşak bir hamleyle geçiyor. Masa, konsol, kenar köşe her yeri algılaması ve hiçbir yere çarpmaması da ayrı güzel. Özellikle benim gibi evinin her yeri aksesuarla ve saksıyla dolu olanlar için gerekli bir özellik.

En sevdiğim özelliklerden biri de kauçuk fırça tasarımı oldu:

Bir önceki robot süpürgemin fırçasını temizlemek tam bir işkenceydi. Saçlarım ve kedilerin tüyleri fırçaya dolanıyor, açmak neredeyse saatlerimi alıyordu. Roborock S7’nin yeni kauçuk fırçası ise bu sorunu tamamen ortadan kaldırdı diyebilirim. Saçların ve tüylerin dolanmasını önleyecek şekilde tasarlanmış bu fırçayı ben çok sevdim. Hatta burada eski süpürgemle arasındaki farkı da görebilirsin! (Soldaki eski robot süpürgemin fırçası, sağdaki ise Roborock S7’nin)

Bence bu paspas gerçekten bi’ harika!

Ve son olarak gelelim paspas özelliğine! Normalde robot süpürgelerin paspaslama özelliğinin çok gelişmiş olduğunu düşünmüyorum. Ama Roborock S7’de işler öyle değil! Yumuşacık ve kaliteli bir paspas bezi var, dokunur dokunmaz diğer robot süpürge paspaslarıyla arasındaki farkı anlıyorsunuz. Ama asıl olayı bu değil tabii. Roborock S7, sahip olduğu VibraRise Teknolojisi ile bir çeşit titreşim üretiyor ve bu sayede zeminleri derinlemesine temizliyor . Sen de elinde ıslak bezle yerleri silmek zorunda kalmıyorsun tabii.

Anlayacağınız Roborock S7, iki kedili hayatımı çok kolaylaştırdı ve tertemiz bir hâle getirdi. Tüylü dostlarıyla yaşayanlara tavsiyemdir, mutlaka bir göz atın derim. :)