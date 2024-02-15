Roboguide adı verilen bir robot rehber köpek, görme engelli kişilerin yardımına koşmak için hazır.

Yapay zekâ ve robotlar ortaya çıkınca tartışılan ilk konulardan biri "İnsanların yerini makineler alır mı?" konusu olmuştu. Görünüşe göre sadece insanların değil köpeklerin bile işleri makineler tarafından ellerinden alınabilir. İskoçya'da tanıtılan rehber robot köpek de bu durumun bir örneği.

Roboguide adlı bu dört ayaklı robot, şu anda bir prototip durumunda. Prototipi geliştiren ekip ise amaçlarını, robot köpeği dünya üzerindeki görme kaybı olan ya da kısmî olarak görebilen kişilere yardımcı olabilecek şekilde seri üretime sokmak olarak açıklıyor.

Robot rehberlerin önemli bir sorunu, bu robot köpekle çözülüyor

Roboguide, aslında geçmişte de gördüğümüz robot rehberlerin çok önemli bazı sorunlarını da çözüyor. Araştırmacılardan Dr. Olaoluwa Popoola, "Şu andaki dört bacaklı, iki bacaklı ve tekerlekli robotun sorunu, yollarını bulmalarını sağlayan teknolojiler, görme engellilere asistanlık yapmaktaki yeterliliklerini kısıtlıyor." diyor.

Dr. Popoola, robot rehberlerin GPS kullanmaları durumunda kapalı alanlarda zorlandığını, kamera kullanan robotların da görüşlerinin kısıtlı olduğunu belirtiyor. Kendi prototipleri ise etrafındaki nesneleri tanımlayabilmek için pek çok sensörü bir arada kullanıyor.

Geliştirilen özel yazılım ile robot köpek, çeşitli noktalar arasındaki optimal yolu bulabiliyor, karşılaştığı engellerin kaydını tutabiliyor. Bu robot köpek ayrıca sahibinin komutlarını da takip edebiliyor. Büyük dil modellerinin yardımıyla komutları anlayan cilalı rehber, sorulan sorulara cevap bile verebiliyor.

Yeni robot köpek, İskoçya'nın en eski müzesi olan Hunterian Müzesinde sergilendi ve katılımcılara müzeyi başarıyla gezdirdi.