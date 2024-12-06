Bilim ve teknolojinin tarihinde zaman zaman alanda büyük farklar yaratmış önemli isimler ortaya çıkar. Bu içerikte ise, robotiğin babası olarak anılan Joseph Engelberger’den bahsedeceğiz.

"Robotiğin babası" olarak tanınan Joseph Engelberger, Amerikalı bir mühendis.

1956 yılında tarihin ilk endüstriyel robotu Unimate’in geliştirilmesinde büyük rol oynayarak bu unvanı kazanan Engelberber, bir sektörün doğmasını sağladı.

Her şey 1956’da George Devol ile tanışması ile başladı!

Engelberger, George Devol ile 1956 yılında bir kokteyl partisinde tanıştı.

Devol o dönem üzerinde çalışmakta olduğu “Programlanmış Makale Aktarım Cihazı” ile ilgili bilgileri Engelberger’e aktardığında hemen bunun basit bir makineden çok daha fazlası olduğunu anlamıştı.

Engelberger, bir vizyonerdi ve hemen robotların endüstriyel devrimde oynayabileceği rolü hayal ederek bu hayali gerçeğe dönüştürmek için harekete geçmişti.

Böylelikle ikili 1959 yılında Unimate #001, isimli dünyanın ilk endüstriyel robotunu üretti ve robot Engelberger’in liderliğinde ilk kez General Motors fabrikasında kullanılmaya başlandı.

Bu robot, ağır ve tehlikeli işleri insanlardan devralarak üretkenliği arttırmasının yanı sıra iş güvenliğinde de bir devrim yaratmıştı.

Ancak Engelberger’in “robotiğin babası” olarak anılmasının tek sebebi bu robot değil aynı zamanda onun vizyonerliğiydi.

Engelberger’i farklı kılan şey, robotları yalnızca birer icat olarak görmüyor oluşuydu.

Engelberger sadece üretim odaklı bir bakış açısıyla sınırlı kalmamıştı ve robotların nasıl kullanılacağı, insanlara nasıl fayda sağlayacağı ve nasıl toplumsal olarak kabul göreceği konusunda da sektöre öncülük edecek çalışmalar gerçekleştirmişti.

Öyle ki, Isaac Asimov’un robotlara dair yazılarından da ilham almıştı ve bu doğrultuda robotların insanlara zarar vermeyen, hatta aksine onların hayatını iyileştiren makineler olması gerektiğini savunuyordu.

Bu doğrultuda kendisinin en büyük başarısı, robotların insanlar için tehlikeli ve yorucu işleri üstlenmesi fikrini, üreticilere ve kamuoyuna benimsetmekti.

Robotik teknolojisinin oldukça yeni ve tanınmamış bir alan olduğu düşünüldüğünde, o yıllarda insanlar bu konuya çok daha çekimser yaklaşıyordu.

Ancak Engelberger bu çekimserliği yıkmak için büyük çaba sarf etmiş ve başarılı olmuştu.

Ek olarak, kendisi robotları dünya genelinde de tanıtarak, Finlandiya’dan tutun da Japonya’ya kadar birçok farklı ülkede de robotik teknolojisinin yaygınlaşmasına öncülük etmişti.

Engelberger, robotik teknolojinin sınırlarını genişletmek için de hatırı sayılır bir çaba gösterdi ve alandaki diğer mühendis ve girişimcilere yol açarak robotların yalnızca üretimde değil, sağlık, hizmet ve eğlence gibi birçok alanda kullanılmaya başlanmasını sağladı.

Özetlei Engelberger’in Unimate ile başladığı yolculuk, bugün cerrahi robotlardan uzay robotlarına kadar yayılarak geniş bir yelpazede varlığını sürdürmeye devam ediyor.

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