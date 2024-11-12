Antik Yunan’ın Otomatik Hizmetçi Robotu

Antik Yunan medeniyeti, felsefeden matematiğe, astronomiden tıbba kadar birçok alanda öncü kabul edilen buluşlarıyla tanınıyor. Peki ya robot teknolojisinin de temellerini attıklarını söylesek? Haydi gelin Antik Yunan’ın hizmetçi robotunu inceleyelim.

Antik Yunan’da, çeşitli alanlarda birçok bilimsel gelişme kendini gösterirken ve de birçok icat ortaya çıkarken robotik alanı da bundan eksik kalmamıştı tabii.

Günümüzün vizyonunu yansıtan bu icatlardan biriyse Otomat Therapaenis, olarak bilinen otomatik hizmetçi robotuydu!

Milattan önce 3. yüzyılda kendini gösteren bu sıra dışı icadın Philo Byzantios tarafından bulunduğu biliniyor.

Philo Byzantios, kendi dönemi için oldukça ileride olan bir mühendis ve mucit olarak tanınıyor.

Öyle ki yazılarında, sıvıları kontrol etmek ve yönlendirmek için hava basıncı ve tüplerden yararlanan otomatik mekanizmalara dair fikirler geliştirdiği biliniyor.

Otomat Therapaenis de onun bu bilimsel anlayışının somut bir örneği olarak karşımıza çıkıyor.

Bu robot, bir elinde şarap sürahisini tutarken, diğer eli ise misafirlerin kadehlerini almak için boşta duruyor.

İçi özel bir mekanizmayla donatılmış robot, boşta duran eline bir kadeh konduğunda içindeki şarabı misafirin isteğine göre ayarlayarak kadehe doldurabiliyordu.

Havanın sıvıyı yönlendirmesiyle çalışan bu mekanizma, istenirse şarabı su ile sulandırmayı bile başarabiliyordu.

Peki bu robot nasıl bir çalışma prensibine sahipti?

Therapaenis’in çalışma prensibi, aslında basit ama dahiyane bir sistemle sıvı ve hava basıncını kullanıyordu.

Boşta duran eline bir kadeh yerleştirildiğinde, kupanın ağırlığı robotun iç mekanizmalarını harekete geçiriyordu ve sistem ağırlık ile aktive oluyordu.

Ardından iç kısımda bulunan şarap ve su hava basıncı kadehe doğru gelmeye başlayarak, misafirin isteğine göre saf veya sulandırılmış şekilde kadehe akıyordu.

Kadeh tamamen dolduğundaysa elin ağırlıkla daha da aşağı iniyor ve bu sayede sıvı akışı duruyordu.

Bu olağanüstü robot günümüzde, Antik Yunan’da bilime ve mühendisliğe duyulan derin ilgiyi gözler önüne sermek üzere Kotsanas Antik Yunan Teknolojisi Müzesi’nde sergileniyor.

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