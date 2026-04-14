GTA Serisinin Geliştiricisi Rockstar Games Hacklendi! GTA 6 Ertelenecek mi?

Daha önce pek çok büyük şirketin sızıntılarında adı geçen ShinyHunters isimli hacker grubunun GTA serisinin geliştiricisi Rockstar Games'i hacklediği iddia ediliyor.

GTA serisinin arkasındaki şirket Rockstar Games, bir kez daha siber saldırının hedefi oldu. “ShinyHunters” adlı hacker grubu, şirketin bulut sunucularına sızdığını iddia ederek büyük bir veri sızıntısı tehdidinde bulundu.

Hackerlar, 14 Nisan 2026’ya kadar fidye ödenmemesi hâlinde ellerindeki verileri internete sızdıracaklarını açıkladı. Saldırının, doğrudan bulut sağlayıcısı Snowflake üzerinden değil, veri analiz hizmeti sunan Anodot üzerinden gerçekleşmiş olabileceği belirtiliyor.

Hangi veriler sızdırıldı?

Öte yandan Rockstar Games, saldırıyı doğrulayarak yalnızca “sınırlı ve kritik olmayan şirket verilerinin” etkilendiğini ve oyuncuların ya da sistemlerin bundan zarar görmediğini açıkladı.

Sızdırılması muhtemel veriler arasında şirket içi belgeler, finansal kayıtlar, sözleşmeler ve pazarlama planlarının yer alabileceği konuşuluyor. Asıl merak edilen ise GTA 6'ya dair verilerin bulunup bulunmadığı. Şimdilik bu yönde bir iddia yok ama bunu zaman gösterecek.

GTA 6 ertelenir mi?

Rockstar Games cephesinde yaşanan bu son siber saldırı, daha önce yaşanan GTA 6 sızıntısını da akıllara getirdiği için asıl merak konusu oyunun hedeflenen tarihte çıkıp çıkamayacağı. Bu olay gerçekten bir ertelemeye yol açabilir mi?

Bu tür veri ihlalleri her zaman doğrudan geliştirme sürecini sekteye uğratmasa da dolaylı etkileri de olmuyor değil. Keza bunu daha önceki sızıntıda görmüştük. Eğer sızıntılar Rockstar Games'in iddia ettiği çerçevenin dışına çıkmıyorsa, bu durumun GTA 6'nın çıkış tarihini etkilemeyeceğini rahatlıkla söyleyebiliriz.