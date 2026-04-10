GTA 6, PC'ye Çok Daha Erken Çıkabilir: İşte İddia Edilen Tarih!

Daha önce de benzer sızıntılarıyla bilinen bir X kullanıcısına göre GTA 6'nın PC sürümü beklenenden çok daha erken çıkacak.

Oyun dünyasının en çok beklenen yapımı GTA 6 hakkında özellikle PC oyuncularını sevindirecek bir iddia ortaya atıldı. Daha önceki Rockstar oyunlarında PC oyuncuları yıllarca beklemek zorunda kalırken, bu kez işlerin farklı olacağı iddia ediliyor.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

İddiaya göre GTA 6’nın PC versiyonu konsol çıkışından ortalama 3 ay sonra piyasaya sürülebilir. İddiayı ortaya atan sızıntı kaynağı, Rockstar’ın PC sürümü için Şubat 2027 tarihini hedeflediğini öne sürüyor.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

GTA 6, Şubat 2027'de PC'ye gelebilir

Rockstar’ın geçmişine bakıldığında da bu iddia oldukça dikkat çekici. Örneğin GTA 5 ve Red Dead Redemption 2 gibi oyunların PC sürümleri, konsol çıkışlarından yıllar sonra gelmişti. Bu nedenle sadece 3 aylık bir fark, şirketin alışılmış stratejisine ters.

Ayrıca uzmanlara göre Rockstar genellikle oyuncuları aynı oyunu farklı platformlarda tekrar satın almaya teşvik eden bir strateji izliyor. Bu yüzden PC sürümünün erkene çekilmesi, ticari açıdan da soru işaretleri yaratmıyor değil.

İddia anonim kalmayı tercih eden üç eski Rockstar çalışanına dayandırılıyor olsa da iddianın sahibi DetectiveSeeds isimli X kullanıcısının iddialarını destekleyen somut bir kanıtı şu anda yok. Yine de daha önce oyun sektöründeki bazı iddialarının gerçek çıktığını unutmamak gerek.