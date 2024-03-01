ROKETSAN'ın geliştirdiği yeni seyir füzesi ÇAKIR, arayıcı başlığı takılmış hâliyle ilk kez test edildi. Akıncı TİHA'dan fırlatılan füze, hedefi tam isabet vurdu.

Türkiye'nin savunma sanayi sektörünün önde gelen isimlerinden ROKETSAN, bugün dikkat çeken bir işe imza attı. Yapılan açıklamada, şirketin hassas güdümlü füze sistemlerinden bir tanesi olan "ÇAKIR"a bir arayıcı başlık entegre edildiği ve füzenin, bu sistemle ilk atış testinin başarıyla tamamlandığı ifade edildi. ÇAKIR, test sırasında Baykar'ın geliştirdiği Akıncı TİHA'dan (taarruzi insansız hava aracı) fırlatıldı.

Bir seyir füzesi olarak hizmet verecek olan ÇAKIR, Türk Silahlı Kuvvetlerinin caydırıcı güçlerinden biri olacak. 150 kilometreyi aşan menzili ile kara ve denizdeki hedefleri rahatlıkla yok edebilen füze, düşmana korku salan türden. Çünkü ÇAKIR, bünyesinde jet motoruna ev sahipliği yapıyor ve yüksek manevra kabiliyeti ile en zorlu hedefleri bile tam isabetle vurabiliyor.

"Türk Havacılığının Altın Çağı"

Bugün gerçekleştirilen atış testi ile ilgili açıklamalarda bulunan Baykar üst yöneticisi Selçuk Bayraktar, yaşanan gelişmeyi "Türk Havacılığının Altın Çağı" ifadesiyle duyurdu. ROKETSAN'ın resmî X hesabından yapılan paylaşımda ise "Sihalarımızın vurucu gücü ÇAKIR göreve hazır!" ifadesine yer verildi.

ÇAKIR, Türkiye için çok önemli bir proje. Çünkü bu füze, sadece TİHA'lardan fırlatılmak üzere tasarlanmadı. Türk Silahlı Kuvvetleri, ÇAKIR'ı sabit ve döner kanatlı hava araçlarından, SİDA'lardan, taktik tekerlekli kara araçlarından ve su üstü platformlardan da fırlatabilecek.

İşte ÇAKIR'ın arayıcı başlığı ile gerçekleştirilen ilk atış testine ait görüntüler: