Rolls-Royce'tan Ekrana Ekmek Bandıracak Yeni Model: Sadece 100 Adet Üretilecek "Nightingale" ile Tanışın!

Rolls-Royce, bir otomobilden ziyade âdeta sanat eseri diyebileceğimiz yeni lüks modeli "Project Nightingale"i görücüye çıkardı.

Rolls-Royce ses getirecek yeni tamamen elektrikli, iki kişilik ve üstü açık bir “Nightingale” modeli tanıttı.

Tabii söz konusu Rolls-Royce olunca otomobil demek bir nevi hakaret gibi oluyor çünkü bu yeni araç âdeta bir sanat eseri.

Sadece 100 adet özel üretilecek

“Project Nightingale” adı verilen bu özel modelden yalnızca 100 adet üretilecek. Her biri, İngiltere’deki Goodwood tesislerinde el işçiliğiyle hazırlanacak. İlk teslimatların ise 2028 yılında başlaması planlanıyor.

Bu kadar sınırlı üretim olunca, Nightingale’in sıradan bir otomobil olmadığını tahmin etmek zor değil.

Tamamen sessiz olacak

Tamamen elektrikli olan bu model, neredeyse tamamen sessiz bir sürüş deneyimi sunacak. Şirketin ifadesine göre araçta “neredeyse hiç mekanik ses” duyulmayacak. Yani Nightingale ile yol almak, âdeta süzülmek gibi bir his yaratacak.

Yaklaşık 5.76 metre uzunluğundaki Nightingale, markanın amiral gemisi modelleriyle benzer boyutlara sahip. Uzun kaputu ve “torpido formu” olarak tanımlanan tasarımı ise 1920’lerin deneysel EX modellerinden ve Art Deco akımından ilham alıyor.

Resmi fiyat açıklanmasa da Nightingale’in, Rolls-Royce’un özel sipariş ve kişiye özel üretim segmentleri arasında konumlanacağı belirtiliyor. Bu da aracın fiyatının yüz binlerce dolardan başlayıp milyonlara ulaşabileceği anlamına geliyor.