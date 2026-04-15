Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri

Rolls-Royce'tan Ekrana Ekmek Bandıracak Yeni Model: Sadece 100 Adet Üretilecek "Nightingale" ile Tanışın!

Rolls-Royce, bir otomobilden ziyade âdeta sanat eseri diyebileceğimiz yeni lüks modeli "Project Nightingale"i görücüye çıkardı.

Barış Bulut

Rolls-Royce ses getirecek yeni tamamen elektrikli, iki kişilik ve üstü açık bir “Nightingale” modeli tanıttı.

Tabii söz konusu Rolls-Royce olunca otomobil demek bir nevi hakaret gibi oluyor çünkü bu yeni araç âdeta bir sanat eseri.

Sadece 100 adet özel üretilecek

“Project Nightingale” adı verilen bu özel modelden yalnızca 100 adet üretilecek. Her biri, İngiltere’deki Goodwood tesislerinde el işçiliğiyle hazırlanacak. İlk teslimatların ise 2028 yılında başlaması planlanıyor.

Bu kadar sınırlı üretim olunca, Nightingale’in sıradan bir otomobil olmadığını tahmin etmek zor değil.

Tamamen sessiz olacak

Tamamen elektrikli olan bu model, neredeyse tamamen sessiz bir sürüş deneyimi sunacak. Şirketin ifadesine göre araçta “neredeyse hiç mekanik ses” duyulmayacak. Yani Nightingale ile yol almak, âdeta süzülmek gibi bir his yaratacak.

Yaklaşık 5.76 metre uzunluğundaki Nightingale, markanın amiral gemisi modelleriyle benzer boyutlara sahip. Uzun kaputu ve “torpido formu” olarak tanımlanan tasarımı ise 1920’lerin deneysel EX modellerinden ve Art Deco akımından ilham alıyor.

Resmi fiyat açıklanmasa da Nightingale’in, Rolls-Royce’un özel sipariş ve kişiye özel üretim segmentleri arasında konumlanacağı belirtiliyor. Bu da aracın fiyatının yüz binlerce dolardan başlayıp milyonlara ulaşabileceği anlamına geliyor.

ÖTV'siz Araç Alımıyla İlgili Düzenleme Meclis'ten Geçti: İşte Şartlar! ÖTV'siz Araç Alımıyla İlgili Düzenleme Meclis'ten Geçti: İşte Şartlar!
2027 Mercedes-Benz EQS Tanıtıldı: Daha Uzun Menzil, Yepyeni Teknolojiler ve Dahası... 2027 Mercedes-Benz EQS Tanıtıldı: Daha Uzun Menzil, Yepyeni Teknolojiler ve Dahası...
YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!

Renault Clio Fiyatına Satılacak Cupra "2026 Raval" Tanıtıldı (Bu Fiyata Türkiye'de Kapış Kapış Gider)

Renault Clio Fiyatına Satılacak Cupra "2026 Raval" Tanıtıldı (Bu Fiyata Türkiye'de Kapış Kapış Gider)

ÖTV'siz Araç Alımıyla İlgili Düzenleme Meclis'ten Geçti: İşte Şartlar!

ÖTV'siz Araç Alımıyla İlgili Düzenleme Meclis'ten Geçti: İşte Şartlar!

Nisan 2026 Tesla Fiyat Listesi Açıklandı

Nisan 2026 Tesla Fiyat Listesi Açıklandı

Nisan 2026 Kia Fiyat Listesi Açıklandı: Sportage Hâlâ En Uygun C-SUV Seçeneklerinden Biri!

Nisan 2026 Kia Fiyat Listesi Açıklandı: Sportage Hâlâ En Uygun C-SUV Seçeneklerinden Biri!

Nisan 2026 Hyundai Fiyat Listesi: Tam 665 Bin TL İndirim!

Nisan 2026 Hyundai Fiyat Listesi: Tam 665 Bin TL İndirim!

Nisan 2026 MINI Fiyat Listesi Açıklandı (Fiyatları Pek Mini Değil)

Nisan 2026 MINI Fiyat Listesi Açıklandı (Fiyatları Pek Mini Değil)

Nisan 2026 Togg Fiyat Listesi Açıklandı: Bu Fiyata Başka C-SUV Yok!

Nisan 2026 Togg Fiyat Listesi Açıklandı: Bu Fiyata Başka C-SUV Yok!

Nisan 2026 Mercedes-Benz Fiyat Listesi Açıklandı: En Pahalı Model, 38 Milyon TL'yi Geçti!

Nisan 2026 Mercedes-Benz Fiyat Listesi Açıklandı: En Pahalı Model, 38 Milyon TL'yi Geçti!

ÖTV'siz Araç Alımıyla İlgili Düzenleme Meclis'ten Geçti: İşte Şartlar!

ÖTV'siz Araç Alımıyla İlgili Düzenleme Meclis'ten Geçti: İşte Şartlar!

Elektrikli Araç Bataryası Kaç Yılda Değişir, İkinci Elde Değer Düşürür mü, Değişim Süreci Nasıl?

Elektrikli Araç Bataryası Kaç Yılda Değişir, İkinci Elde Değer Düşürür mü, Değişim Süreci Nasıl?

Xiaomi, Dondurma Pro ve Dondurma Pro Max Duyurdu: Evet, Gerçekten Dondurma

Xiaomi, Dondurma Pro ve Dondurma Pro Max Duyurdu: Evet, Gerçekten Dondurma

Arkasında iPhone 2G Anakartı Bulunan 480 Bin TL'lik iPhone 17 Pro Tanıtıldı: Karşınızda "iPhone 2007"

Arkasında iPhone 2G Anakartı Bulunan 480 Bin TL'lik iPhone 17 Pro Tanıtıldı: Karşınızda "iPhone 2007"

2026'da Dünyada En Çok Satan Akıllı Telefon Markaları Belli Oldu

2026'da Dünyada En Çok Satan Akıllı Telefon Markaları Belli Oldu

Rockstar Games'ten Hacklenen Veriler Paylaşıldı: Gelirler, Platform Dağılımı ve Dahası...

Rockstar Games'ten Hacklenen Veriler Paylaşıldı: Gelirler, Platform Dağılımı ve Dahası...

