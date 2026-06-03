Rolls-Royce, yeni tamamen elektrikli süper coupe modeli Spectre Series II'yi tanıttı. İşte detaylar.

Dünyanın en büyük lüks otomobil üreticilerinden biri olan Rolls-Royce, sevilen modeli Spectre’yi resmen yeniledi. Rolls-Royce Spectre Series II ismini alan tamamen elektrikli bu otomobil, her anlamda büyük iyileştirmelerle müşterilerin beğenisine sunulacak.

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Markanın ikonik süper coupe modeli Spectre’nin yenilenen yorumu olarak nitelendirilen Spectre Series II, hem daha güçlü hem de daha yüksek menzile sahip. Tasarımda da iyileştirmeler var. Gelin detaylara bakalım.

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Karşınızda Rolls-Royce Spectre Series II

Süper coupé’nin dikkat çekici fastback profili, sade yüzey tasarımı ve bölünmüş far imzası Spectre Series II’de korunmuş. Spectre’ın formunu ve yüzey tasarımını vurgulamak için Spectre Series II’ye özel Ethereal Blue adı verilen yeni bir solid dış renk geliştirildiği açıklandı. Bunun yanı sıra yeni 23 inç dövme alaşım jant tasarımı da dikkat çekiyor.

Otomobil teknik açıdan ciddi iyileştirmeler aldı. Güç çıkışı artık 442 kW’a ulaşırken, tork değeri 1.015 Nm’ye yükseliyor. Black Badge Spectre Series II’de ise Infinity Mode 500 kW gücü devreye sokarken, Spirited Mode 1.100 Nm’ye kadar tork sunuyor. Yeniden geliştirilen batarya teknolojisi sayesinde otomobilin menzili %18 artarak 628 km’ye çıkmış. Ayrıca şarj süreleri de %14 oranında azaltılmış.

Spectre Series II, iç mekân paletini önemli ölçüde genişleterek yeni malzemeler, rafine yüzey uygulamaları ve etkileyici derinlik ve çeşitlilik sunan el işçiliği detaylara sahip. İç mekân paneli ve saat galerisi artık ön konsol boyunca kesintisiz bir şekilde uzanarak yeni Illuminated Fascia tasarımıyla bütünleşiyor.

Yeni ultra lüks elektrikli otomobilin fiyatı henüz açıklanmadı ancak tahminler 330 bin dolardan başlayacağı ve özelleştirme imkânlarıyla çok daha yüksek seviyelere ulaşabileceği yönünde.