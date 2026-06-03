Tümü Webekno
Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Otomobil

Her Detayıyla Büyüleyen Tamamen Elektrikli Rolls-Royce Spectre Series II Tanıtıldı

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Rolls-Royce, yeni tamamen elektrikli süper coupe modeli Spectre Series II'yi tanıttı. İşte detaylar.

Her Detayıyla Büyüleyen Tamamen Elektrikli Rolls-Royce Spectre Series II Tanıtıldı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en büyük lüks otomobil üreticilerinden biri olan Rolls-Royce, sevilen modeli Spectre’yi resmen yeniledi. Rolls-Royce Spectre Series II ismini alan tamamen elektrikli bu otomobil, her anlamda büyük iyileştirmelerle müşterilerin beğenisine sunulacak.

Markanın ikonik süper coupe modeli Spectre’nin yenilenen yorumu olarak nitelendirilen Spectre Series II, hem daha güçlü hem de daha yüksek menzile sahip. Tasarımda da iyileştirmeler var. Gelin detaylara bakalım.

İçerikten Görseller

Her Detayıyla Büyüleyen Tamamen Elektrikli Rolls-Royce Spectre Series II Tanıtıldı
1780402939_RollsRoyceSpectreSeriesII
1780402937_RollsRoyceBlackBadgeSpectreSeriesII_7
iç
1780402939_RollsRoyceSpectreSeriesII_2

Karşınızda Rolls-Royce Spectre Series II

1780402939_RollsRoyceSpectreSeriesII

Süper coupé’nin dikkat çekici fastback profili, sade yüzey tasarımı ve bölünmüş far imzası Spectre Series II’de korunmuş. Spectre’ın formunu ve yüzey tasarımını vurgulamak için Spectre Series II’ye özel Ethereal Blue adı verilen yeni bir solid dış renk geliştirildiği açıklandı. Bunun yanı sıra yeni 23 inç dövme alaşım jant tasarımı da dikkat çekiyor.

1780402937_RollsRoyceBlackBadgeSpectreSeriesII_7

Otomobil teknik açıdan ciddi iyileştirmeler aldı. Güç çıkışı artık 442 kW’a ulaşırken, tork değeri 1.015 Nm’ye yükseliyor. Black Badge Spectre Series II’de ise Infinity Mode 500 kW gücü devreye sokarken, Spirited Mode 1.100 Nm’ye kadar tork sunuyor. Yeniden geliştirilen batarya teknolojisi sayesinde otomobilin menzili %18 artarak 628 km’ye çıkmış. Ayrıca şarj süreleri de %14 oranında azaltılmış.

iç

Spectre Series II, iç mekân paletini önemli ölçüde genişleterek yeni malzemeler, rafine yüzey uygulamaları ve etkileyici derinlik ve çeşitlilik sunan el işçiliği detaylara sahip. İç mekân paneli ve saat galerisi artık ön konsol boyunca kesintisiz bir şekilde uzanarak yeni Illuminated Fascia tasarımıyla bütünleşiyor.

1780402939_RollsRoyceSpectreSeriesII_2

Yeni ultra lüks elektrikli otomobilin fiyatı henüz açıklanmadı ancak tahminler 330 bin dolardan başlayacağı ve özelleştirme imkânlarıyla çok daha yüksek seviyelere ulaşabileceği yönünde.

Otomobil Kategorisinde En Çok Okunanlar

Haziran 2026 Togg Fiyat Listesi Açıklandı

Haziran 2026 Togg Fiyat Listesi Açıklandı

Haziran 2026 Volkswagen Fiyat Listesi Açıklandı: Bayi Fiyatıyla Liste Fiyatı Arasında Yüz Binlerce TL Var!

Haziran 2026 Volkswagen Fiyat Listesi Açıklandı: Bayi Fiyatıyla Liste Fiyatı Arasında Yüz Binlerce TL Var!

Haziran 2026 Kia Fiyat Listesi Açıklandı: 1,3 Milyon TL'ye Hala Araba Var!

Haziran 2026 Kia Fiyat Listesi Açıklandı: 1,3 Milyon TL'ye Hala Araba Var!

Honda’nın Türkiye’de Satışı Durdurulan Sedanı Baştan Aşağı Yenilendi: Karşınızda 2026 Honda City

Honda’nın Türkiye’de Satışı Durdurulan Sedanı Baştan Aşağı Yenilendi: Karşınızda 2026 Honda City

Sıfır Otomobil Yerine 5-10 Yaş Arası Bir W205 Kasa Mercedes Alınır mı, Yoksa Pişman mı Eder?

Sıfır Otomobil Yerine 5-10 Yaş Arası Bir W205 Kasa Mercedes Alınır mı, Yoksa Pişman mı Eder?

Alfa Romeo Giulietta Geri Dönüyor: Efsane Hatchback İçin İlk Detaylar Ortaya Çıktı

Alfa Romeo Giulietta Geri Dönüyor: Efsane Hatchback İçin İlk Detaylar Ortaya Çıktı

Haziran 2026 BYD Fiyat Listesi Açıklandı: 4 Milyon TL'den Ucuz Otomobil Kalmadı!

Haziran 2026 BYD Fiyat Listesi Açıklandı: 4 Milyon TL'den Ucuz Otomobil Kalmadı!

Ferrari Luce, Türkiye'deki En Ucuz Ferrari Olacak

Ferrari Luce, Türkiye'deki En Ucuz Ferrari Olacak

Elektrikli Araba

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Haziran 2026 Togg Fiyat Listesi Açıklandı

Haziran 2026 Togg Fiyat Listesi Açıklandı

Haziran 2026 Volkswagen Fiyat Listesi Açıklandı: Bayi Fiyatıyla Liste Fiyatı Arasında Yüz Binlerce TL Var!

Haziran 2026 Volkswagen Fiyat Listesi Açıklandı: Bayi Fiyatıyla Liste Fiyatı Arasında Yüz Binlerce TL Var!

Haziran 2026 Kia Fiyat Listesi Açıklandı: 1,3 Milyon TL'ye Hala Araba Var!

Haziran 2026 Kia Fiyat Listesi Açıklandı: 1,3 Milyon TL'ye Hala Araba Var!

Toplam Fiyatı 472 TL Olan 3 Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Toplam Fiyatı 472 TL Olan 3 Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Haziran 2026 BYD Fiyat Listesi Açıklandı: 4 Milyon TL'den Ucuz Otomobil Kalmadı!

Haziran 2026 BYD Fiyat Listesi Açıklandı: 4 Milyon TL'den Ucuz Otomobil Kalmadı!

iOS 26.5.1 Güncellemesi Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yenilikler

iOS 26.5.1 Güncellemesi Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yenilikler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com