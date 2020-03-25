Katlanabilir Telefon FlexPai 2'nin Özellikleri Belli Oldu

Çinli akıllı telefon üreticisi Royole, yeni nesil katlanabilir ekranlı modeli FlexPai 2’nin göz kamaştırıcı özelliklerini açıkladı. 7.8 inçlik bir AMOLED ekrana sahip olan cihaz, gücünü 5G destekli Snapdragon 865 yonga setinden alıyor.

Samsung ve Huawei gibi piyasanın dev şirketlerini geçerek, Kasım 2018’de dünyanın ilk katlanabilir ekranlı telefonunu tanıtan Royole, yaklaşık bir buçuk senelik bir bekleyişin ardından FlexPai’nin yeni jenerasyonu ile karşımıza çıktı.

Geçtiğimiz gün Cicada Wing adını verdiği yeni ekranını duyurduğu etkinlikte FlexPai 2’nin bazı teknik özelliklerini de paylaşan Çinli marka, rüzgarın henüz çok da sert esmediği katlanabilir telefon pazarında çok daha iddialı bir konuma gelmeyi hedefliyor.

Royole FlexPai 2’nin tasarımı

Etkinlikte konuşan Royole kurucu ortağı ve CEO'su Bill Liu, FlexPai 2’nin kitap gibi kapatılabilen bir 7.8 inç AMOLED ekrana sahip olduğunu söyledi. Esnek plastikten yapılan bu panelin 1440p çözünürlük sunduğunu belirten Liu, kullanıcı deneyiminde çok önemli iyileştirmeler yaptıklarınaı vurguladı.

Royole, FlexPai 2’nin ekranının esnek plastikten yapıldığını söylüyor

Liu’nun aktardığı bilgilere göre FlexPai 2, gücünü Qualcomm’un en yeni işlemcisi Snapdragon 865’ten alacak. Kyro 585 işlemci, yüksek hızlı LPDDR5 RAM ve ABD, Avrupa ve Çin gibi bölgeleri kapsayan dokuz farklı bant için 5G özelliğine de sahip olacağı açıklanan katlanabilir ekranlı akıllı telefon, mekanik olarak sağlamlığı onaylanan menteşenin yanı sıra, ilk nesilden daha ince ve daha hafif bir tasarım ile gelecek.

FlexPai, dünyanın ilk katlanabilir akıllı telefonu ünvanı ile tanıtılmasının ardından Motorola Razr, Samsung Galaxy Fold ve Z-Flip ve Huawei Mate XS gibi pek çok model piyasada boy göstermeye başladı. Ana akım markaların arasında kaybolan Royole, üstün bir performans ve tasarım vadeden FlexPai 2 ile yeniden kendisini hatırlatmak istiyor.