RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, birkaç gündür gündemde olan Konuşanlar isimli program ile ilgili açıklamalarda bulundu. Şahin, durduk yere harekete geçmediklerini belirtirken, "demokrasi" ve "özgürlük" vurgusu dikkatlerden kaçmadı.

Türkiye'nin son günlerdeki gündemi bir anda değişmiş durumda. Öyle ki sanki hiç derdimiz yokmuş gibi Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar isimli programını tartışmaya başladık. Gazeteci Nihat Genç'in yaptığı açıklamalardan sonra RTÜK'ün de devreye girmesiyle gündeme bomba gibi düşen Konuşanlar meselesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine de geldi. Kamuoyu da bu konuda ikiye bölünmüş durumda.

Şimdiyse konuyla ilgili yeni bir açıklama daha yapıldı. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin tarafından yapılan yeni açıklamalarda, Konuşanlar meselesinin nasıl bu kadar gündem haline getirildiği dile getirildi. Sakarya Üniversitesi'nde gerçekleştirilen bir etkinlikte konuşan Şahin, Türkiye'deki "özgürlüğün" Almanya, Fransa ve hatta İngiltere'de bile olmadığını söyledi.

"Canımız sıkıldı diye harekete geçmiyoruz"

Ebubekir Şahin, Konuşanlar ile ilgili yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı: Bir program, çok da izlendiği söylenen bir program; ben hiç izlemedim. Arkadaşlarımız takip ediyormuş, uyarmışlar 3-4 kere. Bir programla ilgili bir yazarımızın atmış olduğu tweet üzerinden çıkan tartışmalarla konu önümüze geldi. RTÜK olarak canımız sıkıldığı zaman, önümüze geldiği gibi mesaj verip atmıyoruz. Ne zaman ki bir hareketlenme oluyor, halkımızın tepkileri çoğalıyor ve bize de 'Ne yapılıyor bu konuda?' denildiği zaman belki devreye giriyoruz. Biz de daha öncelerde yaptığımız gibi, bir sürü kanal ve programda olduğu gibi 'İnceleme başlattık.' dedik. İnceleme başlatılması o program ve platforma ceza anlamına gelmez. İnceleme başlatılması, o konuya RTÜK bakıyor anlamına gelir.

"Türkiye'de özgürlük var"

Ebubekir Şahin tarafından yapılan açıklamaların belki de en çok tartışılacak bölümü, "özgürlük" ve "demokrasi" vurgusu yaptığı konuşmaydı. "Bizim uygulamalardaki demokratik yapı ne Almanya'da ne Fransa'da ne İngiltere'de var. Rusya'da, Çin'de hiç yok. İngiltere'de Kraliçe veya Kraliyet ailesinin aleyhine yorum yapan bir kişi BBC'ye çıkamaz. Başka kanalda da çıkamaz. Almanya'da bir genç, sosyal mecra üzerinden bir paylaşımda anayasal kurumlarına karşı bir suç işliyorsa parasal ceza 57 bin avrodan başlıyor, direkt hapisle de cezalandırabiliyorlar. Onun ötesinde Twitter, Instagram veya Facebook; o kişinin ev adresine, telefon ve kimlik numarasına kadar vermekle hükümlüdür. Oranın RTÜK'ü olan OFCOM'un verdiği kararların aleyhine konuşamazsınız." şeklinde konuşan RTÜK Başkanı, konuyla ilgili görüşlerini kamuoyu ile paylaşmış oldu.

"Ücretli bile olsa denetimsiz olamaz"

RTÜK Başkanı Şahin, dijital mecraların da denetlenmek durumunda olduğunu, bu denetlemenin herkese açık mecralardan daha farklı olduğunu belirtti. Şahin'in bu konuyla ilgili açıklamaları ise şöyle:

Biz Netflix, Spotify, Amazon Prime’ın da Türkiye’ye gelmesi için çok büyük çaba harcadık. Engellenmesini isteseydik lisans almalarına müsaade etmezdik. Gelmeleri için her türlü fedakarlığı yaptık. Devlet büyüklerimizin çok büyük katkıları oldu. Biz de yöneticiler olarak bunların gelmelerini sağladık. 'Para verdiğim bir platformda nasıl beni denetlersin ya da nasıl engellersin?' diye düşünülüyor. Dijital platformlarla şifresiz, normal basınca açılan ekranın denetimi farklı, onlara verilen cezalar ile bunlara verilecek cezalar da farklı. Bu mecraların 'Parasını veriyoruz' diye denetimden habersiz bir şekilde yayınlanması mümkün değil.