Rus Parasının Değeri, Önceki Savaşlarda Nasıl Değişmişti?

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrasında gelen ağır yaptırımlar sonucunda Rus Rublesi, dolar karşısında %40'a yakın değer kaybına uğradı. Rus Rublesi'nin dolar karşısındaki uzun dönem grafiğiyse Rusya için değişmeyen bir gerçeği gösteriyordu.

Rusya, Ukrayna toprakları içinde başlattığı ‘operasyonun’ ardından tüm Batı dünyasının hedefi haline dönüşmüştü. Son zamanlarda halihazırda gerilen ilişkilerin ardından Rusya’nın ‘Ukrayna’yı bağımsızlığına kavuşturmak’ için attığı bu adım, sadece 2 hafta binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Bu savaş, Rusya ekonomisini ve haliyle halkını da fazlasıyla kötü etkiledi.

Batı, Rusya’ya saldırı amaçlı somut askeri adımlar atmazken Rusya ekonomisini ve halkını hedef alacak şekilde Rusya’yı tüm dünyadan silmeye yemin etmişçesine yaptırımlara imza attı. Batı’nın hâkim olduğu dünyada Rusya, dünyanın en büyük teknoloji, petrol, finans ve akla gelebilecek her sektörden şirketlerinin hizmetlerinden oldu. Peki, Rusya’nın para birimi Rus Rublesi bu durumdan nasıl etkilendi?

Rus Rublesi, savaşla birlikte dolar karşısında tarihinin en düşük seviyesine ulaştı. Her geçen gün rekor kırarak değer kaybetmeye devam eden para birimi, bu yazıyı yazdığımız an itibariyle 0,0079 dolar değere sahip. Yani 1 Rus Rublesi, 1 cent dahi etmiyor.

Ruble, Rusya lideri Putin’in sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyeti’ni tanıma kararı aldığı 22 Şubat günü, bu karar öncesinde 0,0127 dolar seviyelerinde dolaşıyordu. Para biriminin değeri, Ocak 2022’de 0,0132 dolar seviyelerindeydi. Para birimi, 1 Ocak 2022’den bu yana yaklaşık %42,46’lık değer kaybı yaşadı.

Ruble/dolar

Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in verdiği kararlar, bugüne kadar her zaman Ruble’yi de vurdu. Yukarıdaki grafikte de görülebileceği şekilde Rusya, Putin’in göreve gelmesiyle aslında büyük bir ekonomik toparlanma sürecine girmişti. Fakat önce Gürcistan’ın işgali, ardından Kırım’ın egemenliğinin alınmasıyla Ruble’nin dolar karşısındaki kaybı fazlasıyla ağır oldu. Günümüzde de aynı durum Ukrayna’nın işgaliyle yaşanmaya devam ediyor.