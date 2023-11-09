Hollywood sinemasının en sevilen erkek oyuncularından bir tanesi olan Russell Crowe, kariyeri boyunca rol aldığı her filmle büyük beğeni topladı ve izleyenleri hayran bırakan performanslar sergiledi. Russell Crowe adını son yıllarda oyunculuğun yanı sıra yapımcı ve yönetmen olarak da duymaya başladık.

7 Nisan 1964 tarihinde Yeni Zelanda’da dünyaya gelen Russell Ira Crowe, 1980’li yıllarda küçük sahne şovları yaparak gösteri dünyasına ilk adımını attı. 1990 yılındaki The Crossing filmi ile sinema dünyasının kapılarını açan oyuncu, Avustralya’daki başarılı işlerinin ardından gözünü yükseklere dikip ABD’ye gitti ve işte o günden sonra Russell Crowe efsanesi başlamış oldu.

2000 yapımı Gladiator filmi, Russell Crowe’a En İyi Erkek Oyuncu dalında Oscar ödülü kazandırdı. A Beautiful Mind filmi ise kariyerinde zirvede olduğunu herkese duyurdu. Art arda rol aldığı başarılı filmlerden sonra işin mutfağına inen Russell Crowe, pek çok filmde yapımcı ve yönetmen olarak görev aldı. 2022 yapımı Thor: Love and Thunder filmi ile Marvel Sinematik Evreni’ne de girerek gönüllerdeki yerini daha da sağlamlaştırdı.

En iyi Russell Crowe filmleri:

The Nice Guys

Master and Commander: The Far Side of the World

Les Misérables (Sefiller)

3:10 to Yuma

The Insider

American Gangster

Cinderella Man

L.A. Confidential

A Beautiful Mind (Akıl Oyunları)

Gladiator

Bir tuhaf soruşturma: The Nice Guys

Yıl: 2016

Tür: Aksiyon, Komedi, Suç

Yönetmen: Shane Black

Oyuncular: Russell Crowe, Ryan Gosling, Angourie Rice

IMDb: 7.4

Los Angeles, 1970’ler. Misty Mountain isimli ünlü bir porno yıldızı öldürülmüştür ve onun cinayetini aydınlatacak tek kişi genç bir kızdır. Birbirine zıt iki farklı karaktere sahip olan özel dedektif Holland March ile Jackson Healy, kızı bulup bu gizemli olayı çözmek için ortak çalışmak zorundadırlar. Soruşturma derinleştikçe garip ikilimizin karşısına önemli devlet adamları çıkacaktır.

Gizemli denizlerin kâşifleri: Master and Commander The Far Side of the World

Yıl: 2003

Tür: Aksiyon, Macera, Dram

Yönetmen: Peter Weir

Oyuncular: Russell Crowe, Paul Bettany, Billy Boyd

IMDb: 7.5

Napolyon döneminin karmaşık zamanlarında Kaptan Jack Aubrey, mürettebatı ile birlikte açık denizlerde yol alarak hem Fransız hem İspanyol de gemilerine karşı mücadele vermektedir. Bir gün geminin doktoru kaptanı teşvik eder ve uzak diyarları keşfetmeye karar verirler. Gemi ilerleyip de bilinen harita sınırlarını aştıkça karşılarına çıkanlar beklediklerinden daha şaşırtıcı olacaktır.

Edebiyat efsanesinin müzikal uyarlaması: Les Misérables

Yıl: 2012

Tür: Dram, Müzikal, Romantik

Yönetmen: Tom Hooper

Oyuncular: Hugh Jackman, Russell Crowe, Anne Hathaway

IMDb: 7.5

Dünya edebiyatının en önemli isimlerinden Victor Hugo tarafından kaleme alınan aynı isimli romanın müzikal uyarlaması olan Les Misérables yani Sefiller filminde, Fransız Devrimi’nin karanlık zamanlarına konuk oluyoruz. Jean Valjean isimli mahkumun hapishaneden salınması ile başlayan öykümüz, izleyenleri hayran bırakan epik bir anlatıya dönüşüyor.

Tehlikelerle dolu bir yol öyküsü: 3:10 to Yuma

Yıl: 2007

Tür: Aksiyon, Suç, Dram

Yönetmen: James Mangold

Oyuncular: Russell Crowe, Christian Bale, Ben Foster

IMDb: 7.7

Vahşi Batı’nın en kanlı zamanlarında Wade isimli bir kanun kaçağı yakalanır ve onu 3:10’da kalkacak olan Yuma trenine yetiştirme görevine Evans talip olur. İkili, yol boyunca konuşurlar ve birbirlerine ısınırlar. Fakat bir sorun vardır, Wade bir suç çetesinin lideridir ve bu nedenle yolda karşılarına olmadık tehlikeler çıkar. Bu noktadan sonra iş artık bir hayatta kalma mücadelesine dönüşür.

Her sır öyle ulu orta söylenmez: The Insider

Yıl: 1999

Tür: Biyografi, Dram, Gerilim

Yönetmen: Michael Mann

Oyuncular: Russell Crowe, Al Pacino, Christopher Plummer

IMDb: 7.8

Döneminin en ünlü sigara firmasının araştırma bölümü başkanlığını yürüten Jeffrey Wigard, farklı düşünceleri ile dikkat çeken bir adamdır. Bu farklı düşünceleri bir gün yönetim kurulunu rahatsız eder ve işten çıkarılır. Bunu kaldıramayan Jeffrey, şirketin insan sağlığını tehlikeye atan tüm politikalarını bir bir anlatmaya başlar. Fakat bu sırları açığa çıkarması, onun hayatını tehlikeye atacaktır.

Patron öldü, yaşasın yeni patron: American Gangster

Yıl: 2007

Tür: Biyografi, Suç, Dram

Yönetmen: Ridley Scott

Oyuncular: Denzel Washington, Russell Crowe, Chiwetel Ejiofor

IMDb: 7.8

Frank Lucas, üyesi olduğu mafyanın patronu ölünce kendini Harlem bölgesinin uyuşturucu kralı ilan eder. Malı Asya ülkelerinden alıp farklı bir yol izleyerek ABD’ye getiren Lucas, kısa süre içerisinde diğer satıcılar arasında parlar. Bir de üstüne New York mafyası ile anlaşınca işleri iyice büyütür. Fakat farkında değildir ama ensesinde Richie Roberts isimli usta bir polis vardır.

Hayatın için dövüş: Cinderella Man

Yıl: 2005

Tür: Biyografi, Dram, Romantik

Yönetmen: Ron Howard

Oyuncular: Russell Crowe, Renêe Zellweger, Craig Bierko

IMDb: 8.0

İrlandalı boksör James Braddock'un gerçek hayat hikâyesinden uyarlanan Cinderella Man filmi, 1930’lu yılların yoksulluk içindeki Amerika’sında geçiyor. Bir liman işçisi olan Jim, aynı zamanda bir boksördür ama çalışmak zorunda olduğu için hayalini sürekli ertelemektedir. Derken karşısına bir fırsat çıkar ve şampiyon ile dövüşme şansı yakalar. Çıkacağı maç, artık onun hayatı için bir dönüm noktası hâline gelmiştir.

Biz şimdi kime güvenelim: L.A. Confidential

Yıl: 1997

Tür: Suç, Dram, Gizem

Yönetmen: Curtis Hanson

Oyuncular: Kevin Spacey, Russell Crowe, Guy Pearce

IMDb: 8.2

Los Angeles, 1950’li yıllar. Şehrin büyük suç patronu hapse girince küçük başlar ayaklanır ve şehirde bir mücadele başlar. Yaşanan bir çatışmada bir polis memuru ölünce üç polis, bu işi araştırmakla görevlendirilir. Araştırma derinleştikçe işlerin düşündüklerinden çok daha karanlık olduğunu ve kimseye güvenmemeleri gerektiğini fark ederler.

Dâhisin diye mutlusun sanıyorlar: A Beautiful Mind

Yıl: 2001

Tür: Biyografi, Dram

Yönetmen: Ron Howard

Oyuncular: Russell Crowe, Ed Harris, Jennifer Connelly

IMDb: 8.2

Dâhi matematikçi John Nash’ın gerçek hayat hikayesinden uyarlanan A Beautiful Mind filmi, ülkemizde Akıl Oyunları ismiyle vizyona girdi. Zeki olmasına rağmen asosyal olduğu için çevresi ile her zaman uyumsuz bir insan olan John, bir süre sonra şizofreni hastalığı ile mücadele etmeye başlar. Sonu Nobel ödülüne kadar uzanan bu yol, John için büyük bir sınav olacaktır.

Gerçek bir efsane: Gladiator

Yıl: 2000

Tür: Aksiyon, Macera, Dram

Yönetmen: Ridley Scott

Oyuncular: Russell Crowe, Joaquin Phoenix, Connie Nielsen

IMDb: 8.5

Russell Crowe’a En İyi Erkek Oyuncu dalında Oscar ödülü kazandıran Gladiator, Roma İmparatorluğu’nun karanlık dehlizlerine ışık tutuyor. Commodus, imparator olan babası onu kayırdığı için komutan Maximus’u ölsün diye gladyatörlerin arasına gönderir. Maximus ölmeyince bir yemin eder, kendisine ve ailesine yapılanların intikamını alacaktır.

Bonus: The Water Diviner

Yıl: 2014

Tür: Dram, Tarih, Savaş

Yönetmen: Russell Crowe

Oyuncular: Russell Crowe, Yılmaz Erdoğan, Cem Yılmaz

IMDb: 7.0

Avustralyalı çiftçi Connor, Çanakkale Savaşı için gönderdiği oğulları dönmeyince tası tarağı toplar ve savaştan sonra İstanbul’a gelir. Oğullarını bulmak için mücadele veren adama Türk subaylar Hasan ve Cemal yardım edecektir. Russell Crowe’un yönetmen koltuğunda olduğu The Water Diviner, yakın tarihimizin en büyük destanlarından birine imza attığımız Çanakkale Savaşı’na farklı bir bakış açısı ile yaklaşıyor.

Amerikan sinema dünyasının en sevilen erkek oyuncularından olan Russell Crowe’un en iyi filmlerinden bazılarını listeledik. Elbette bu liste çok daha uzun olabilirdi. Listemizde olmasını istediğiniz Russell Crowe filmlerini yorumlarda paylaşabilirsiniz.