Nükleer Santrale Saldırının Ardından Korkutan Görüntüler

Rusya, dün Ukrayna'da bulunan ve dünyanın en büyük nükleer santrallerinden biri olan Zaporjiya Nükleer Santrali’ne saldırı düzenlemişti. Saldırı sebebiyle çıkan yangın kontrol altına alınsa da ortaya çıkan yeni bir video, çatışmaların nükleer reaktörlere ne kadar yaklaştığını gözler önüne serdi.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin başlamasının ardından dün gelen haberler savaşın korkutucu yönünü gözler önüne sermişti. Bizim de sizlerle paylaştığımız bir haberde Rus ordusunun, dünyanın en büyük nükleer santrallerinden biri olan Zaporjiya Nükleer Santrali’ne saldırı düzenlediği ifade edilmişti. Patlarsa ‘Avrupa’nın sonu’ olabileceği aktarılan santralde çıkan yangının daha sonra kontrol altına alındığı ifade edilmiş ve bir nebze insanların içi rahatlatılmıştı.

Ayrıca sizlere aktardığımız bir başka içerikte de santralin patlaması durumunda neler olacağını paylaşmıştık. Bu haberde aktardığımız açıklamalarda patlamanın ‘Çernobil’den on kat daha büyük olabileceği’ ifade edilmişti. Şimdi ise Rusya’nın saldırısı ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Nükleer reaktörün 250 metre uzağında bomba ve mermilere rastlandı

Santralde ortaya çıkan yeni bir videoda korkutucu görüntülere rastlandı. Video incelendiğinde çatışmalara maruz kalan santraldeki reaktörlerin 250 metre kadar uzağına bomba ve mermi isabet ettiği gözlemlendi. Patlamış mühimmat kovanlarının, bombaların ve mermi izlerinin net bir şekilde görülebildiği video, nükleer santralin zarar gördüğünü ve çatışmaların nükleer reaktöre ne kadar yaklaştığını gözler önüne serdi.

Tehlike şu an için atlatılmış ve radyasyon sızıntısının olmadığı açıklanmış olsa da santral konusundaki endişeler devam ediyor. Ayrıca Türkiye’ye 677 kilometre uzaklıkta bulunan santralde yaşanacak bir patlamanın ülkemizi etkileme ihtimalinin bulunduğu da gelen haberler arasında yer alıyor. Ukraynalı yetkililer de yangın kontrol altına alınmış olmasına rağmen saldırıların tekrar gerçekleşebileceğini, istasyon görevlilerinin vardiyasız çalıştığı için çok yorgun ve tehlike altında olduğunu aktarıyor. Uzmanlar da santralde 150 konteyner dolusu atığın büyük risk oluşturduğunu açıklamalara ekliyor.

Rusya nükleer bomba kullanırsa ne yaşanır?