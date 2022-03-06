Rusya, Uluslararası Uzay İstasyonu Programını Tehdit Etti

Rusya’dan ABD ve Avrupa’ya açık tehdit olarak sayılabilecek bir video paylaşıldı. Devlet destekli bir medya kuruluşu, Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan Rus kozmonotların ayrıldığı bir video paylaştı.

Geçtiğimiz günlerde sizlerle bir haber paylaşmıştık. Bu haberde Rusya Uzay Ajansı başkanı Dmitry Rogozin, Uluslararası Uzay İstasyonu’nun yörüngedeki rotasının düzgün bir şekilde kontrol edilebilmesi için Ruslara ihtiyaç olduğunu ve uzay programlarına herhangi bir ambargo uygulanması durumunda Uluslararası Uzay İstasyonu’nun Avrupa veya ABD’nin üzerine düşebileceğini söylemişti.

Şimdi Rusya, başka bir ‘tehdit’ diyebileceğimiz yeni bir video paylaştı. Paylaşılan videoda Rus kozmonotların veda etmesinin ardından Uluslararası Uzay İstasyonu’nun birbirinden koptuğu görülüyor. Peki bu ne anlama geliyor?

NASA Watch, bu konu hakkında Twitter’da bir gönderi paylaştı

Videonun yer aldığı tweeti görüntüleyemiyorsanız, buraya tıklayın.

Paylaşılan Twitter gönderisinde NASA Watch, şunları söylüyor: Rusya devleti kontrolünde olan Novosti Rusya Uzay Ajansı, Telegram’da Roscosmos kozmonotlarının Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki Mark Vande Hei’ye veda ettikleri ve sonrasında UUİ’den Rus kısmının ayrıldığı bir video paylaştı. Rogozin açıkça Uluslararası Uzay İstasyonu programını tehdit ediyor.

Bundan birkaç hafta önce Rogozin, Rus segmentini ayırarak ABD'yi feshedilmiş bir Uluslararası Uzay İstasyonu Programı'ndan gelebilecek bir enkazla parçalamakla tehdit etmişti. SpaceX CEO'su Elon Musk da kendi şirketinin logosunu paylaşarak devasa istasyonu havada tutma sözü vermişti.

Bu sefer Rogozin'in Uluslararası Uzay İstasyonunu atmosfere düşürmekle mi yoksa sadece Rus kısmını ayırıp tek başına uçmakla mı tehdit ettiği belli olmasa da bunun bir tehdit olduğu açık. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.