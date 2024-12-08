Sabah uyanır uyanmaz gece gördüğümüz rüyaları şöyle bir hatırlamaya çalışsak da birçoğunu unutmuş oluyoruz. Gördüğümüz rüyaları hatırlamanın bir formülü olabilir mi?

Bazen yarım yamalak da olsa rüyanın etkisiyle uyanabiliyoruz. Ancak rüyayı hatırlayamamak, insanı daha çok sinir ediyor.

Peki bu durumdan nasıl kurtulabiliriz?

Rüya biter bitmez aslında o rüyanın büyük bir kısmını unutuyoruz.

Bazen rüyalar, kişinin bilinçaltını açmada oldukça etkili. O yüzden bazı rüyaların hatırlanması, sandığımızdan da önemli. Ancak ne yazık ki hepimiz rüyalarımızı aynı şekilde hatırlayamıyoruz. İşin garip tarafı ise daha “hayalperest” kişiler rüyalarını hatırlıyor.

Hayal kurmaya ve yaratıcı düşünmeye meyilli insanlar, rüyalarını daha kolay hatırlayabiliyor. Bazı rüyalar, o an yaşadığımız duygularla bağdaştırılıyor. Beyin, bilinçaltındaki kötü ve travmatik duyguları işleyerek onları gece boyunca sembol ve imgelerle dışavuruyor.

Uykuda beynin belirli bölgeleri devreye giriyor.

Beynin flip tarafında yer alan temporoparietal kavşak adı verilen bölge hem duygusal hem de bilişsel bilgilerin işlenmesinde kritik bir rol oynuyor. Aynı zamanda da uyanıklık durumunu kontrol edebilme yeteneğine sahip. Yani bu bölgedeki aktiviteler, uykudayken kişiyi daha fazla uyanık hâle getirebilir, bu da rüyaların daha net ve güçlü bir şekilde kodlanmasına yol açar.

Peki rüyalarımızı nasıl daha iyi hatırlayabiliriz?

Yatmadan önce kendinizi bu konuda motive edin.

Bilinçaltınızı programlamak için uyumadan hemen önce “Rüyamı hatırlayacağım” gibi bir niyet belirlemek, beyne bir sinyal göndermede etkili olabilir. Yanınızda bir not defteri bulundurup rüyalarınızı uyandığınızda hemen yazmak veya ses kaydı almak bu süreci destekleyecektir.

Yeterli uyku almak ve düzenli uyku saatleri belirlemek de oldukça önemli, çünkü rüyalar genellikle REM uykusunda, yani uyku döngülerinin belirli bir aşamasında görülüyor. Bu döngüler, yaklaşık 90 dakikada bir gerçekleştiği için bir döngünün sonunda uyanmak rüyayı hatırlama şansınızı artırabilir. Bunun yanında aniden uyanmak da bildiğiniz her şeyi unutturabilir. Ani bir alarm yerine doğal bir şekilde uyanmayı tercih edebilirsiniz.

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