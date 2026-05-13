Bir Zamanların Efsane Otomobil Devi Saab'ın Son Araçları Satışa Çıkarılıyor

Bir dönemin ikonik otomobil markası Saab'ın İsveç'teki fabrikasında kalan son modelleri satışa çıkarılıyor.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Bir zamanların en efsane otomobil üreticilerinden biri olan ve hatta Türkiye’de yerli otomobil ifadeleriyle bir aralar gündeme gelen Saab, 2012 yılı itibarıyla çöküşe geçmişti. Onun ardından da NEVS isimli bir markayla yoluna devam etmeye çalışmıştı. Ancak 2021’de destekçisi Evergrande Group’un yaşadığı çöküşün ardından onun da sonu gelmişti.

Şimdi ise Saab’ın kalan araçlarıyla ilgili bir açıklama yapıldı. Saab’ın İsveç’in Trollhattan kentindeki eski fabrikasında kalan son araçların satışa çıkarıldığı açıklandı. Araçlar, açık artırma ile satılacak.

Bir Zamanların Efsane Otomobil Devi Saab'ın Son Araçları Satışa Çıkarılıyor
8 araç satışa çıkarılacak

Açık artırmayla satışa çıkarılacak otomobillerin büyük bir kısmı Saab’ın iflasından sonra markanın varlıklarını devralan NEVS döneminde geliştirilen prototip araçlar olarak karşımıza çıkıyor.

Modeller arasında** 2014’te geliştirilen 3 adet Saab 9-3 Aero ön üretim aracı, elektrikli NEVS 9-3 prototipleri, menzil uzatma sistemli modeller, otonom sürüş için geliştirilen test araçları gibi toplamda 8 adet otomobil** var. Açık artırmanın 21 Mayıs itibarıyla başlayacağı açıklandı. Ayrıca 30 Mayıs’ta Trollhattan fabrikasının gezilebileceği duyuruldu. O gün açık artırmalar da sona erecek

