Dün kahkahadan oluşan Tweet'ini satışa çıkardığını söyleyen Saba Tümer, Tweet'i İzzet Pinto'ya 90 bin TL karşılığında sattı. Ancak NFT olarak satıldığı belirtilen bu Tweet, aslında NFT olarak değil, dümdüz, hiçbir karşılığı olmayacak bir şekilde satın alındı.

Son günlerde internete giren herkes mutlaka hayatımızda yeni yeni yaygınlaşmaya başlayan, bugünlerdeyse çığrından çıkan NFT kavramını görmüştür. NFT'nin ne anlama geldiğini bu yazımızdan tamamıyla öğrenebilirsiniz. Fakat özet geçmek gerekirse bu teknoloji, dijital bir içeriği tamamen dijital bir para birimiyle satmanızı, alıcının da dijital bir sertifika elde etmesini sağlıyor.

Dünse Türkiye'nin tanıdığı ünlü isimlerden Saba Tümer, Twitter'da bir paylaşımda bulundu. Kahkahasıyla tüm Türkiye'de tanınan ünlü isim, yalnızca kahkahadan oluşan bir Tweet paylaştı ve bu Tweet'i 'satışa çıkardı'. Fakat kendisi Tweet için Cüneyt Özdemir'in Tweet'ini 10 bin dolar karşılığında satın alan İzzet Pinto'yu aday gösterdi.

Daha önce görülmemiş bir "NFT alışverişi":

NFT teknolojisinin ucundan geçmeyen bu satış işlemi, Twitter'da Saba Tümer ve İzzet Pinto arasında geçen konuşmayla tamamlandı. İzzet Pinto, Tweet için ilk olarak 80 bin TL'lik teklif verirken Saba Tümer, '90 bin TL'ye anlaşalım' dedi ve İzzet Pinto da bunu kabul etti. En sonunda da Saba Tümer, "Yehuu satıyorum satıyorum SATTIMMM!" ifadelerini kullanarak Tweet'i sattığını ilan etti.

Daha önce bir Tweet'in nasıl NFT olarak satıldığını gördüyseniz, muhtemelen bu olay size fazlasıyla garip gelmiştir. Çünkü bir Tweet'in NFT olarak satılması işleminde Tweet, Valuables platformunda Ethereum kripto para birimi karşılığında satışa çıkar ve burada herhangi bir kullanıcı dilediği miktarda teklif verebilir. Fakat bu alışverişin kurban pazarında dönen pazarlık tarzında dönmesinden dolayı pek de NFT alışverişi olduğunu söyleyemeyiz.

Yine de bu durum, Saba Tümer'in Tweet'ini satmadığı anlamına gelmiyor. Ortada bir sertifika olmasa da İzzet Pinto bu Tweet'i satın aldı. Saba Tümer de elde edeceği 90 bin TL'lik geliri eşit olarak Darüşşafaka, Tohum Otizm Vakfı ve 10 bin fidanla "Kahkaha Korusu" yaptırmak için bağışlayacağını açıkladı.