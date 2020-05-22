Genellikle akıllı telefon ve dizüstü bilgisayarların parçalarını ayırmak ve tamir edilebilirliğini incelemekle bilinen iFixit, bu kez DJI’ın en yeni drone modeli Mavic Air 2’nin vidalarını söktü. Drone’daki parçaların analinizi yapan iFixit ekibi, Mavic Air 2'nin içine etkileyici bir bakış açısı sunuyor.

Akıllı telefon, tablet ve dizüstü bilgisayar tamiri konusunda uzman olan iFixit, inceleme videoları ile haberlerimize sık sık konu oluyor. iFixit bu kez, tarzının dışına çıkarak dünyanın en büyük drone üreticisi DJI’ın en yeni modeli Mavic Air 2’nin kapağını kaldırdı.

Mavic Air 2’den kısaca bahsedecek olursak, Mavic serisinin 60 FPS ve 120 Mbps kalitesinde 4K video çekim özelliği sunan ilk drone’u olma özelliğini taşıyan model, 34 dakikaya kadar havada kalabiliyor. Farklı sahne modlarını kullanarak otomatik olarak en yüksek kalitede görüntüler çekebilen Mavic Air 2, gelişmiş bir otonom uçuş moduna sahip. DJI Mavic Air 2’nin diğer özellikleri ve fiyatı hakkındaki tüm detaylara buradan ulaşabilirsiniz.

DJI'ya göre Mavic Air 2, dünyanın hem en akıllı hem de en güvenli drone modeli

DJI’ın yeni drone’u oldukça kompakt bir tasarım anlayışına sahip olsa da, mekanik aksam bakımından biraz karmaşık. Öte yandan Mavic Air 2’nin bataryasını çıkarmak oldukça kolay zira ürünün pili gövdenin dışında duruyor ve yan taraflarındaki tırnaklara basılarak çıkarılabiliyor. iFixit, drone’daki standart vidaların neredeyse her şeyi yerinde tuttuğunu söylüyor.

Bildiğiniz gibi iFixit mühendisleri, inceledikleri cihazları parçalarına ayırıp analiz ediyor ve tamir edilebilirliklerine 0'dan 10'a kadar puan veriyor. "10 puan”, tamiri en kolay cihazlara verilirken “1 puan” tamiri en zor cihazlara veriliyor.

Mavic Air 2, onarılabilirlik ölçeğinde 10 üzerinden 6 puan aldı

En yüksek puana sahip cihazlar, sökülmesi kolay olduğundan onarımı da nispeten daha ucuz oluyor. Puanlar, cihazın açılmasının zorluğu, cihaz içindeki bağlantı parçalarının türleri ve temel bileşenleri değiştirmenin ne kadar karmaşık olduğuna bağlı olarak değişiyor. Tüm bu değişkenler bağlamında incelenen DJI Mavic Air 2, 10 üzerinden 6 puan aldı. Huawei Mate Xs ve Galaxy Z Flip gibi katlanabilir akıllı telefonların yalnızca 2 puan aldığını düşünürsek, bir drone’un onarılabilirlik ölçeğinde 6 puan alması oldukça etkileyici.

DJI Mavic Air 2’nin parçalarına ayrıldığı video