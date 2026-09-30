Sadece 19 Adet Üretilen "Kamerasız" iPhone 18 Pro'larla Tanışın: Fiyatı 520.000 TL'nin Üzerinde!

Caviar, kamerasız ve lüks kaplamalı özel "Black Edition" iPhone 18 Pro ve katlanabilir iPhone Duo koleksiyonunu resmî olarak tanıttı.

Standart Apple cihazlarını değerli malzemelerle kaplamasıyla tanınan lüks tasarım şirketi Caviar, yeni "Black Edition" koleksiyonunu tanıttı.

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Koleksiyonda baştan aşağı özelleştirilmiş iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve katlanabilir yapısıyla dikkat çeken iPhone Duo modelleri yer alıyor. Serinin en öne çıkan özelliği ise simsiyah tasarımı ve bazı özel modellerde kamera modüllerinin fiziksel olarak tamamen kaldırılmış olması.

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Peki neden bu sefer "kamerasız"?

Koleksiyonun en dikkat çekici ürünleri Supersonic iPhone 18 Pro ve Ultimate iPhone Duo modelleri oldu. Her iki cihazda da arka kamera çıkıntıları tamamen ortadan kaldırılarak yerlerini uzay sanayi standardında titanyumdan üretilmiş düz bir panele bırakıyor. Caviar ayrıca ön kameraları da donanım seviyesinde devre dışı bıraktı. Şirket, kamerasız bu tasarımların kameralı cihazların yasak olduğu yüksek güvenlikli kurumsal veya kamu ortamlarında çalışan kullanıcılara hitap ettiğini belirtiyor.

Kameraların çıkarılmasıyla telefonların arkası tamamen pürüzsüz bir metal plakaya dönüştü. Supersonic modelinde yansımaları azaltmak için mat bir yüzey tercih edilirken, Ultimate iPhone Duo modelinde ışığa göre siyah ile grafit tonları arasında geçiş yapan dikey fırçalanmış bir doku kullanılıyor. Her iki modelde de kasayla bütünleşen simsiyah bir Apple logosu yer alıyor.

Fotoğraf çekmek isteyen kullanıcılar için ise seride Versus, Titanium, Signature ve Prestige adlı dört farklı model daha sunuluyor. Bu modeller standart Apple kamera donanımını korurken, cam arka panelleri siyah timsah derisi, açıkta bırakılmış titanyum vidalar ve 24 ayar altın kaplamalarla değiştiriyor.

Fiyatlar yine her zaman olduğu gibi tuzlu

Lüks dış kaplamalar ve özelleştirilmiş kasalar, temel iPhone modellerinin dâhili işlemci, pil veya yazılım özelliklerinde herhangi bir değişiklik yapmıyor. Kullanıcılar yalnızca özel tasarım kasa ve sınırlı sayıda üretilen bu ayrıcalık için ödeme yapıyor.

Caviar, her bir modelden yalnızca 19 adet üreteceğini açıkladı. Deri kaplamalı Versus iPhone 18 Pro modeli 10.560 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, kamerasız Supersonic versiyonunun fiyatı 10.770 dolara kadar çıkıyor. Katlanabilir iPhone Duo modelleri ise Titanium versiyonu için 13.410 dolardan başlıyor ve kamerasız Ultimate modeliyle 13.990 dolara ulaşıyor. Cihazların her biri, altın kaplama anı parası içeren kilitli özel bir kutuda teslim ediliyor.