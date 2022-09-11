Dünya üzerindeki her ülkenin şartları aynı olmadığı gibi, otomobilleri de aynı değil. Sadece tek bir ülkeye özel üretilmiş, sadece tek bir ülkenin yollarında gördüğümüz onlarca farklı otomobil modeli var.

Dünyanın dört bir yanında otomobiller olsa da her otomobili her yerde görmüyoruz. Bunun çeşitli nedenleri var; örneğin pek çok Amerikan otomobilini ülkemizde, hatta Avrupa ve Asya'nın genelinde göremiyoruz. Bunun nedeni, Amerikan araçlarının benzini adeta içmesi. Ayrıca bu otomobiller genellikle fazla büyük oluyor. Klasik Amerikan otomobilleriyle Jaguar E Type ya da Mercedes 190 SL arasındaki farkı düşündüğümüzde bu ayrım çok net oluyor.

Bu listeye girebilecek yüzlerce araç var, yüzlerce yeni otomobil de tek bir ülkede satılan modeller arasına eklenecek. O yüzden ilk listemizde genel olarak ülkemizde de kullanılmaya uygun olacak, dikkat çekici ve önemli pazarlardaki modellerle başlamayı tercih ettik. Listemizde yer alan otomobiller ise şu şekilde:

Benzersiz Amerikan Efsanesi: 1965 Shelby Mustang GT350

Ford'un adeta direkten dönmesini sağlayan Mustang modelinin başarısının ardından firma, aracı popüler tutmak ve yenilemek için kolları sıvamıştı. Bunu yapmak için de aracın tasarım sürecine bir yarış efsanesi olan Carrol Shelby dahil edilmişti. Gerekli izinleri alıp yeni döneme yetiştirilmesi için yoğun çaba harcanan Shelby GT350, o dönemdeki rekabeti ezip geçmesi için tasarlanmıştı. Kaput üzerinde havalandırma kanalı, dört noktalı kafes, açık ızgara gibi özellikleri, beyaz üzerine mavi şeritli tarzıyla bu model az sayıda üretildi ve yalnızca ABD'de satıldı.

Bir geleneğin son temsilcisi olan Camaro ZL1 1LE

2017 yılında üretilen bu performans canavarı, Chevrolet Camaro'nun altıncı nesil üyesi oldu. 650 beygir güç üreten bu araç, klasik tarzı modern teknolojilerle bir araya getiriyor. Uzaktan baktığımız anda bile Camaro olduğu anlaşılan ZL1 1LE, 6 litrelik motoruyla performans arayanları sevindiriyor. Sadece ABD'de satışa sunulmuş olsa da ZL1 1LE, regülasyonlara uyduğu bazı ülkelere de otomobilseverler tarafından ithal edildi.

Yılların eskitemediği güzelliğiyle 1. Nesil Dodge Viper

Age of Empires 2'de hileyle çıkan Cobra otomobilleri hatırlıyor musunuz? Dodge Viper, onun yerini alması için 1980'lerin sonunda üretilmiş olan bir model. O dönemki Dodge patronu Bob Lutz, Cobra'nın yerini alacak bir spor otomobil tasarlanmasını istediğinde Tom Gayle, Dodge Viper ile çıkageldi. Baş mühendis Roy Sojberg ve ekibi ilk seri Viper otomobilleri Indianapolis 500 yarışına yetiştirdi ve bu seri sadece ABD'de satışa çıktı. Indianapolis 500'de Dodge Viper tempoyu belirleyen araç olurken pilotluğunu da Carrol Shelby yaptı.

Küçücük fıçıcık, içi dolu Japon: Honda N Serisi

Japonya'nın minimalist yaşamına uygun, yola çıkmasına izin verilen en küçük boyutlara sahip ve motor gücü kısıtlı araçları olan Kei otomobil pazarına Honda, N serisi ile damga vurmuştu. 1970'lerden bu yana üretilen Kei araçlar, boyutları ve uygun fiyatlarıyla özellikle şehir içi ulaşım için ülkemizde ilaç olabilir. (İnanmayan, Citroen Ami'nin başarısına baksın)

Ülkemizde olsa eniştelere doblolarını sattıracak Honda StepWgn Spada

1996'dan bu yana üretilen ve Japonya'ya özgü bir başka model de StepWgn Spada. özellikle aerodinamik açısından daha iyi hale getirilmiş olan yeni nesilleriyle birlikte dikkat çeken araçlardan biri. 8 kişilik olabilen bu otomobil, verimli motoru sayesinde yakıt tüketimini de 8 kişilik bir araç için makul seviyede tutuyor.

Bir akım başlatan sevimli Japon: Daihatsu Bee

Triportör kamyonetlerdeki bilgisini bir yolcu otomobili için kullanmak isteyen Japon firması Daihatsu tarafından üretilen bu araç, mikroaraba kavramının da çıkış noktalarından biri olmuştu. 2. Dünya Savaşı sonrası toparlanmaya çalışan Japonya için 1960'lerde üretilen araç bugün koleksiyonerlerin (ve muhtemelen üç lastikle pit stop yapmaya çalışan Ferrari pit ekibinin) gözdesi

Ülkemize gelse aşiret kasa Passat'la kapışır: VW Lamando L

Daha önce sitemizde incelediğimiz bu model, Çin'e özel ve Volkswagen'in en şık sedanları arasında yer alıyor. 1.4 litrelik motora sahip olan araç rahat ve keyifli bir sürüş keyfi sunuyor. Aracın hızı da fena durmuyor. Detaylı incelemeyi burada bulabilirsiniz.

Ailelere "Keşke bundanımız olsa" dedirten GL8 Avenir

İlk olarak bir konsept araç olan Buick GL8 Avenir, 4-6-7 koltuklu olabilen bir minivan modeli. Çin'e özel üretilen bu araç, 12.3 inçlik bilgi eğlence ekranı, büyük ön paneli, sürüş destek sistemleri ile teknolojinin öne çıktığı bir model.

Dünyanın dört bir yanında gördüğümüz ancak ülkemize gelmemiş olan bazı modeller bu şekilde. Tabii ki bizim de altta kalacak halimiz yok, yakın zamanda Dünya'da Türkiye'den başka hiçbir yerde göremeyeceğimiz araçların listesiyle de karşınızda olacağız.