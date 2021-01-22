Su Kesintisinde Dikkat Edilmesi Gerekenler Açıklandı

Vatandaşları su kesintisi durumları hakkında bilgilendirmek isteyen Sağlık Bakanlığı, Su Kesintisinde Dikkat Edilmesi Gerekenler başlıklı bir broşür hazırladı. Yağış oranlarının azalması nedeniyle pek çok ilde su kesintisi sorunu yaşanma ihtimali bulunuyor.

Küresel iklim değişikliği, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’yi de ciddi şekilde etkiliyor. Kış mevsimi içinde olmamıza rağmen pek çok ilde soğuk bir sonbahar gününü aratmayan bir hava durumu söz konusu ve mevsim genelinde yağış oranları ciddi şekilde düşmüş durumda.

Yağışların azalması, bir numaralı içme suyu kaynağı olan barajlardaki su seviyelerinin ciddi şekilde düşmesine neden oluyor. Son olarak Sağlık Bakanlığı, olası su sıkıntılarına yönelik “Su Kesintisinde Dikkat Edilmesi Gerekenler” başlıklı bir broşür hazırlayarak durumun ciddiyetini gözler önüne sermiş durumda.

Sağlık Bakanlığı’na göre Su Kesintisinde Dikkat Edilmesi Gerekenler