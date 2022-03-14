Sağlık Çalışanları, 14-15 Mart Tarihlerinde Grev Yapacak!

Sağlık çalışanları, sağlık emek-meslek örgütlerinin çağrısıyla 14-15 Mart tarihlerinde grev düzenleyecekler. Grev süresince sağlık hizmetleri, resmî tatillerde sunulduğu şekilde sunulacak.

Türkiye’de uzun zamandır tartışmalara sahne olan sağlık sektörü, son zamanlarda sağlık çalışanlarının grev gerçekleştirerek seslerini duyurma çabalarına tanıklık etmeye başladı. Bugün, bu grevlere bir yenisinin daha ekleneceği açıklandı. Sağlık çalışanları, Türk Tabipleri Birliği ve sağlık emek-meslek örgütlerinin çağrısıyla 14 – 15 Mart tarihlerinde grevde olacaklar.

İki gün boyunca sürecek olan grevde sağlık hizmetleri, resmî tatillerde sunulduğu şekilde sunulacak. Bu nedenle vatandaşların acil durumlar dışında sağlık kurum ve kuruluşlarına başvurmaması istenecek. Grev süresince acil hastalar, diyaliz hastaları, acil ve riskli gebeler, çocuk aciller, kanser hastaları ve yoğun bakım hastalarının bakımı aksamayacak.

Neden grev yapılıyor?

Grev, sağlık çalışanlarının yaşadıkları sorunların, taleplerin ve sağlık hakkına erişimin önündeki engellerin toplumla paylaşılmasını amaçlayacak. İstanbul Tabip Odası, grev hakkında yaptığı açıklamada “Mesleğimizin itibarsızlaştırılmasına, emeğimizin ucuzlatılmasına, düşük ücretlere, kötü çalışma koşullarına ve ticarileşmiş sağlık hizmetlerine karşı 14-15 Mart 2022'de büyük g(ö)revdeyiz.” ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı açıklama yapabilir

Sağlık çalışanlarının uzun süredir şikayetçi oldukları özlük hakları hakkında yapılan çalışmaların sona gelindiği belirtiliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün bu konudaki düzeltmeleri kamuoyu ile paylaşması bekleniyor. Düzeltme, sağlık çalışanlarının ek göstergelerinde yapılacak değişiklikler ile ilgili olacakken, bu kapsamda uzman doktorlar ile diş hekimlerinin maaşlarında 5 bin TL’ye kadar artış bekleniyor. Pratisyen hekimlerin ek göstergesinde yapılacak değişikliğinse maaşlarına 2.500 TL olarak yansıması bekleniyor.