sahibinden.com, 2024'ün Trend Ürün ve Kategorilerini Açıkladı

sahibinden.com, 2024 yılının trend'lerini açıkladı. Şirket, 2024 yılını "oyun ve teknolojinin yılı" olarak tanımladı. İşte sahibinden.com'un 2024 yılına ilişkin verileri...

Türkiye'nin en büyük ilan platformu sahibinden.com, 2024 yılına ilişkin verilerini yayımladı. Böylece sahibinden.com'daki ikinci el ve sıfır alışveriş kategorilerindeki trend'ler gün yüzüne çıkmış oldu.

Yayımlanan verilere göre 19 milyon kullanıcının ziyaret ettiği sahibinden.com, 2024 yılını "oyun ve teknolojinin yılı" olarak tanımladı. Zira kullanıcılar, bu yıl en çok PlayStation 5 ilanlarını favoriye eklediler. Buna paralel olarak; en hızlı şekilde kalkan ilan kategorilerinden bir tanesi de konsollardı. Akıllı telefonlar da konsollar gibi hızlı satılan ürünler olarak kayıtlara geçti. Bu arada; Apple markalı akıllı telefonlar, diğer markalara göre daha hızlı satıldılar.

Yılın en çok satın alınan ürün kategorisi, minyatür araçlardı!

sahibinden.com'un paylaştığı verilere göre 2024 yılında en çok satın alınan ürünler, diecast model araçlardı. Tabii bu şaşırtıcı değil çünkü minyatür arabalar, ülkemizde büyük ilgi görüyorlar ve bu işin çok ciddi koleksiyonerleri bulunuyor. Sinemaseverler aksiyon figürlerini yakın takibe alırken teknoloji tutkunları ise işlemci, anakart, ekran kartı gibi ürünleri incelediler.

sahibinden.com, 2024'ün öne çıkan kategorilerinden birinin de kişisel bakım olduğunu söylüyor. Zira 2024 yılında kişisel bakım kategorisinde verilen ilan sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 33 artış göstermişti. Bu kategorinin öne çıkan ürünü ise saç şekillendirme cihazlarıydı. Ayrıca elektrikli bisikletlerle prefabrik evlere olan ilgi de bu yıl oldukça yüksekti...