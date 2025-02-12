sahibinden.com'un yenilenmiş cihazlara odaklanan yeni hizmeti "Yepy" duyuruldu. Vatandaşlar, bu hizmet üzerinden yenilenmiş teknolojik ürünler satın alabilecekler.

Türkiye'nin en popüler ilan platformu sahibinden.com, yeni hizmeti "Yepy"yi duyurdu. Yenilenmiş cihazlara odaklanan bu hizmet, kullanıcıların ilgisini çekmeyi başaracak gibi görünüyor.

sahibinden.com'un Yepy hizmetinde akıllı telefonlar, tabletler ve akıllı saatler bulunacak. Ancak kullanıcılar, şimdilik sadece akıllı telefonlara ulaşabiliyorlar. Apple, Samsung ve Xiaomi gibi Türkiye'de oldukça popüler olan akıllı telefon markalarının yenilenmiş versiyonları, Yepy üzerinden satın alınabilecek. Tüketiciler, ellerindeki cihazları da Yepy'ye satabilecekler.

Satılan telefonların 1 yıl garantisi olacak!

sahibinden.com'un yeni hizmetinde satışa sunulan cihazlar, Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmış olan yenileme merkezlerinde, TSE standartlarına göre yenilenmiş olacaklar. Ayrıca buradan satın alacağınız tüm cihazlar için 1 yıl garanti ve 12 ay taksit imkânı sunulacak. Satın aldıkları cihazı beğenmeyen tüketiciler, 14 gün içinde ücretsiz iade haklarını kullanabilecekler.

Eğer siz de sahibinden.com'un Yepy hizmetine ulaşmak isterseniz buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.