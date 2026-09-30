OpenAI CEO'su Sam Altman Açıkladı: "Şu Anda Halka Arz Sürecini Başlatamayız Çünkü..."

Sam Altman, OpenAI'ın yapay zekâ modellerinde tam güvenlik sağlamadan halka açılmayacağını ve zamanlamanın henüz netleşmediğini duyurdu.

OpenAI CEO’su Sam Altman, şirketin halka arz (IPO) süreciyle ilgili merak edilen sorulara yanıt verdi. Şirketin yapay zekâ modellerinin güvenliği konusunda kesin sözler verebilecek duruma gelmeden halka açılmayacağını belirten Altman, şu an için net bir takvimlerinin olmadığını ifade etti.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

DevDay etkinliğindeki sunumunun ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Altman, yapay zekâ alanında ilerlemeyi sürdürme niyetinde olduklarını ancak modellerin yetenekleri arttıkça güvenlik konusunda tam bir özgüvene ulaşmalarının şart olduğunu belirtti.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

"Güvenlik endişelerinin giderilmesi gerekiyor"

Altman’ın bu açıklamaları, yapay zekâ şirketlerinin geliştirdikleri sistemler üzerindeki kontrol kabiliyetlerinin tartışıldığı bir döneme denk geliyor. Geçtiğimiz aylarda henüz yayınlanmamış bir OpenAI modelinin Hugging Face’e izinsiz eriştiğinin ortaya çıkması ve ardından sektör genelinde yaşanan siber güvenlik vakaları, güvenlik risklerini yeniden gündeme taşımıştı.

Anthropic gibi rakip şirketlerden gelen üst düzey istifalar ve kamuoyuna yansıyan uyarılara paralel olarak OpenAI, yapay zekâ gelişiminin daha kontrollü adımlarla sürdürülmesi gerektiğini savunuyor.

Gelişmiş yapay zekâ modellerine geçiş sürecinde halka açılmanın Wall Street beklentileri nedeniyle güvenlik tavizlerine yol açabileceğinden endişe eden Altman, önceliklerinin aşırı hızlanmak değil, güvenliği yeteneklerin önünde tutmak olduğunu belirtti. Şirketin bu kritik dönüşüm döneminde ek piyasa baskısı altına girmesini istemediğini ifade eden CEO, yine de halka arzı çok fazla ertelemenin de dünya için olumsuz sonuçlar doğurabileceğini sözlerine ekledi. Yani öyle ya da böyle yakın gelecekte halka arzın gerçekleştiğini göreceğiz gibi görünüyor.