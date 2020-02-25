150 Samsung Kullanıcısının Kişisel Bilgileri Ortaya Çıktı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, bugün yaptığı açıklamada 150’ye yakın kullanıcının kişisel bilgilerinin ortaya çıktığını açıkladı. Şirket, bunun teknik bir hata sonucunda meydana geldiğini belirtti.

Geçtiğimiz hafta dünya genelindeki birçok Samsung Galaxy akıllı telefon kullanıcısı, bildirim ekranında iki adet “1” yazısının bulunduğu bir bildirim aldı. Bu bildirimin Mobil Cihazımı Bul uygulamasından gelmesi, tüm kullanıcılarda tedirginlik yarattı ve kullanıcılar bunun sebebini sormaya başladı.

İlerleyen saatlerde Samsung tarafından bir açıklama yapıldı. Güney Koreli teknoloji devi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada bu bildirimin yapılan bir test sırasında yanlışlıkla gönderildiğini açıkladı. Yetkililer, akıllı telefonlara yanlışlıkla gönderilen bildirimin herhangi bir zararının olmadığını belirtti.

150 kadar Samsung kullanıcısının bilgileri açığa çıktı:

Samsung Mobil Cihazımı Bul uygulamasında yaşanan bu küçük aksaklık sonrasında yaşanan panik hâlâ kullanıcılar üzerinde bir etkiye sahipken bugün şirketten bambaşka bir açıklama geldi. Şirket, 150 kadar Samsung kullanıcısının siber güvenlik açığı sonucunda etkilendiğini açıkladı.

Samsung tarafından yapılan açıklamada 150 kişinin etkilendiği güvenlik açığının Mobil Cihazımı Bul’un gönderdiği bildiriyle ilişkisi olmadığı savunuldu. Şirket, güvenlik açığı dolayısıyla etkilenen kullanıcıların kişisel bilgilerinin açığa çıkmış olabileceğini de belirtti.

The Register’a konuşan bir Samsung yetkilisi, teknik bir hata sonucunda ufak çapta kullanıcının diğer kullanıcıların bilgilerine erişebildiğini söyledi. Yetkili, hatanın farkına vardıkları anda internet sitelerinden mağazaya giriş yapma özelliğini hata giderilene kadar kapattıklarını da ekledi.

Güvenlik açığı yüzünden kişisel bilgileri açığa çıkan 150 kadar kullanıcının tam olarak hangi bilgilerinin açığa çıkmış olabileceği ise şu anda gizemini koruyor. Ayrıca bu bilgilerin herhangi bir hacker tarafından kullanıp kullanılmadığı konusu da şuan için bilinmeyenler arasında yer alıyor.

Samsung tarafından yapılan açıklamada son güvenlik açığı ile Mobil Cihazımı Bul’da yaşanan aksaklık arasında ilişki olmadığı belirtilse de bazı kullanıcılar bu ikisi arasında bir ilişki olabileceğinden şüphe duyuyor. Samsung, açıktan etkilenen kullanıcılara şirket tarafından bildirim yapılacağını söyledi.