Samsung'un 440 MP çözünürlük sunacak yepyeni bir kamera sensörü üzerinde çalıştığı iddia edildi. Kameranın 2024'ün ikinci yarısında tanıtılacağı, Galaxy S25 Ultra ile kullanıcılara sunulacağı söyleniyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, amiral gemisi statüsündeki akıllı telefonlarında çoktan 200 MP çözünürlük sunan ana arka kameralara geçiş yaptı. Şirket bugün Galaxy S23 Ultra'da piyasadaki en iyi kameralardan bir tanesini kullanıyor. Bu durum, Galaxy S24 ailesi için de geçerli olması bekleniyor. Ancak önümüzdeki yılın ikinci yarısını gördüğümüzde, Samsung ile ilgili çığır açan bir gelişme ile karşı karşıya kalacağız gibi görünüyor.

Bilindik sızıntı kaynaklarından Revegnus tarafından yapılan açıklamalara göre Samsung, 2024'ün ikinci yarısı için 3 yeni ISOCELL sensör üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Bunlardan biri 50 MP, diğeri ise 200 MP çözünürlük sunacak. Buraya kadar her şey olağan. Ancak en üst düzey kamera, iddialar gerçek olursa tüm bildiklerimizi unutturacak türden.

Samsung, 440 MP çözünürlük sunan bir sensör üzerinde çalışıyor olabilir!

İddialara göre Samsung'un üzerinde çalıştığı kamera sensörlerinden sonuncusu, tam 440 MP çözünürlük sunmak için özel olarak dizayn ediliyor. Şu an için bu sensörle ilgili detaylı bilgi sahibi değiliz ancak sensörün "HU1" olarak isimlendirileceği belirtiliyor. Samsung eğer katlanabilir ekranlı telefonlarında bu sensörü kullanmazsa ki çok büyük olasılıkla böyle olacak, Galaxy S25 Ultra'da 440 MP çözünürlük sunan bu yeni kamerayı göreceğiz. O günler geldiğinde, bunun dünyada ilk olduğunu konuşuyor olabiliriz.

Sızıntı kaynağına göre 200 MP'lik yeni sensör 0.6 mikrometre, 50 MP'lik yeni sensör ise 1.6 mikrometre piksel boyutuna sahip olacak. Ancak 440 MP çözünürlük sunan sensör için herhangi bir piksel boyutu verisi paylaşılmadı. Son olarak şunun da altını çizelim; Samsung'un 440 MP'lik kamera sensörü bugün kullanılsa, hiçbir akıllı telefonda kullanılamaz. Çünkü mevcut koşullar altında hiçbir işlemci, bu denli yüksek çözünürlüklü bir kameraya destek veremiyor. Tüm bunları bir araya getirdiğimizde, akıllı telefon sektörünün önümüzdeki dönemlerde büyük bir sıçramaya gebe olduğunu söyleyebiliriz.