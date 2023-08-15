Samsung Galaxy S24 Ultra'nın kamera özellikleriyle ilgili bazı bilgiler paylaşıldı. Sızdırılan bilgilere göre yaklaşan amiral gemisi, Galaxy S23 Ultra'dan çok daha iyi bir telefoto kameraya ev sahipliği yapacak.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un bir süredir yeni amiral gemisi telefonu Galaxy S24 Ultra üzerinde çalıştığı büyük bir sır değil. Hatta bugüne kadar bu amiral gemisi telefonla ilgili bazı sızıntılar da yaşandı. Şimdiyse Galaxy S24 Ultra ile ilgili bugüne kadarki en büyük sızıntılardan bir tanesi yaşandı. Gelin hep birlikte akıllı telefon sektörünün ünlü sızıntı kaynaklarından Ice Universe tarafından yapılan açıklamalara bakalım.

Ice Universe'ün iddiasına göre 2024'ün ilk aylarında tanışacağımızı düşündüğümüz Galaxy S24 Ultra, özellikle de ekran ve kamera kurulumuyla ilgili bazı iyileştirmeler içerecek. Sızıntı kaynağı, Galaxy S24 Ultra'nın daha iyi bir ekrana sahip olacağını söylese de konuyla ilgili detaya inmedi. Ancak bunun birkaç ay içerisinde değişeceğini düşünüyoruz. Yeni sızıntılar yaşandıkça, Galaxy S24 Ultra'nın ekranındaki iyileştirmelerle ilgili daha fazla bilgi sahibi olacağız.

Samsung Galaxy S24 Ultra'nın telefoto kamerası daha iyi performans sunacak

*Konsept tasarım.

Kaynağımızın iddiasına göre Samsung Galaxy S24 Ultra'da yeni bir telefoto kamera sensörü bulunacak. 50 MP çözünürlük değerine sahip olacak 1/2.52 inçlik bu sensör, 5x'e kadar kayıpsız yakınlaştırma desteğine sahip olacak. Galaxy S23 Ultra'da 10 MP ve 3x yakınlaştırma desteği olan telefoto kamerayı düşünecek olursak, bunun gerçekten önemli bir yükseltme olduğunu söyleyebiliriz. Kullanıcılar, çok daha iyi bir görüntü kalitesine kavuşmuş olacaklar.

Bu arada; Samsung, Galaxy S24 Ultra'nın telefoto kamerasında değişiklik yapacak olsa da periskop kamera ile ana kameraya dokunmayacak. Ice Universe, telefonun ana kamerasının Galaxy S23 Ultra'daki 200 MP sensör olacağını söylüyor. Periskop kamera da tıpkı Galaxy S23 Ultra'da olduğu gibi 10 MP çözünürlük, 10x yakınlaştırma desteğine sahip olacak. Ultra geniş açılı kamera ile ilgili ise herhangi bir bilgi yok. En azından şimdilik...