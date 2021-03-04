4G ile 5G ağları aynı anda kullanmayı mümkün kılan yeni bir teknolojiyi test eden Samsung, 5,23 Gbps indirme hızına ulaşarak rekor kırdı.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, hem 4G hem de 5G baz istasyonlarını aynı anda kullanarak rekor yükseklikte indirme hızına ulaştığını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre Güney Kore’deki Samsung laboratuvarında gerçekleştirilen denemede 40 MHz 4G frekansı ile 800 Mhz 5G frekansı mmWave’de birleştirilerek E-UTRAN New Radio Dual Connectivity (EN-DC) teknolojisi kullanan tek bir cihazda 5,23 Gbps indirme hızına ulaşıldı.

Samsung’un açıklamalarına göre söz konusu test sırasında şirketin mevcut ticari uçtan uca bağlantı çözümleri cihazları ve Samsung Galaxy S20+, 4G sinyaller, 5G sinyaller (Compact Macro Link) ve 4G/5G ortak çekirdek (Link) kullanıldı. Elde edilen 5,23 Gbps indirme hızı, geçtiğimiz yıl MU-MIMO teknolojisi ile elde edilen 4,25 Gbps hız rekorunu geride bırakmış oldu.

Samsung, söz konusu test sırasında kullanılan EN-DC teknolojisinin, operatörler tarafından her iki ağın avantajlarını en üst düzeye çıkarmak ve daha üst düzey bağlantı hızları, daha iyi bir kapsama alanı ve güvenilirlik sunmak için kullanılabileceğini aktardı. Samsung, test sırasında daha fazla verimlilik sunan ve birden fazla spektrum kanalını birleştiren taşıyıcı kümelerden de yararlandığını aktarıyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Samsung başkan yardımcısı Ji-Yun Seol, Samsung’un gerçekleştirdiği test ile 5G teknolojisinde çığır açtığını ve kullanıcılara 4G ile 5G’yi bir çift olarak sunmanın gücünü gösterdiğini ifade etti. Özellikle Huawei’nin ABD ambargosunda olması nedeniyle 5G uçtan uca çözümler konusundaki varlığını iyiden iyiye artıran Samsung, pek çok ülkede operatörler ile 5G ağ ekipmanı tedarik anlaşmaları imzalamış durumda.